Roland Garros: I risultati completi del Day 6. Stan Wawrinka sorpresa dal n.239 del mondo. Ok la Halep e Thiem

Convincente e sicuro nei due turni precedenti, quest’oggi, sulla terra rossa del Roland Garros, Stan Wawrinka (ATP 17) ha dovuto arrendersi al cospetto del sorprendente Hugo Gaston (239). L’elvetico, sceso in campo nell’ambito dei sedicesimi di finale, ha salutato così prematuramente rispetto a quanto si poteva immaginare prima del match odierno il torneo parigino. Il 20enne francese, arrivato al tabellone principale grazie ad una wild card, si è aggiudicato la contesa con il risultato di 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0 ed al prossimo turno incontrerà il temibile Dominic Thiem (3), fresco vincitore degli US Open.

Agli ottavi è arrivato facilmente anche Dominic Thiem (3). L’austriaco, vincitore dei recenti US Open, non ha concesso alcun set nemmeno al norvegese Casper Ruud (25), sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 6-1. Il 28enne ha dunque dimostrato coi fatti di gradire, come aveva dichiarato qualche giorno fa, le condizioni autunnali in cui si svolge questo Roland Garros. Suo prossimo avversario sarà il giustiziere di Stan Wawrinka (17), il francese Hugo Gaston (239)

Tra le donne, la numero due al mondo Simona Halep è stata sbrigativa con la statunitense Amanda Anisimova (WTA 29), battuta per 6-0 6-1 nel giro di 54′. Ora la rumena è attesa da un’altra 19enne, la polacca Iga Swiatek (54). Ha invece salutato Parigi la testa di serie numero 16, la belga Elise Mertens (20), ko per 1-6 6-4 7-5 dalla transalpina Caroline Garcia (45).

