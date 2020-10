Roland Garros: I risultati completi del Day 5. Benissimo Novak Djokovic. Jelena Ostapenko elimina Karolina Pliskova, n.2 del seeding

Non c’è stata partita tra Novak Djokovic (ATP 1) e Ricardas Berankis (66) nel secondo turno del Roland Garros. Il serbo si è imposto in solo 1h22′ con il punteggio di 6-1 6-2 6-2, approfittando pure delle condizioni fisiche non ottimali del lituano.

La sorpresa di giornata è arrivata da Denis Shapovalov (11): il canadese è stato eliminato dopo una battaglia di quasi 5 ore da Roberto Carballes Baena (101). Il 27enne spagnolo si è imposto per 7-5 6-7 (5/7) 6-3 3-6 8-6 sul 21enne canadese.

Hanno passato il turno pure Stefanos Tsitsipas (6), Karen Khachanov (16), Pablo Carreno Busta (18) e Grigor Dimitrov (20): il russo ha avuto bisogno di quattro set per superare il ceco Jiri Vesely (68) mentre lil greco, o spagnolo e il bulgaro sono andati dritti al successo contro rispettivamente l’uruguaiano Pablo Cuevas (60), l’argentino Guida Pella (37) e lo slovacco Andrej Martin (102).

Il tabellone femminile del Roland Garros rimane prematuramente orfano della sua testa di serie numero 2, Karolina Pliskova (WTA 4). Reduce dall’abbandono per infortunio nella finale del torneo di Roma (e ancor prima da una bruciante eliminazione al secondo turno degli US Open), la ceca ha subito la legge della regina parigina del 2017, Jelena Ostapenko (43), avanti ai sedicesimi con un perentorio 6-4 6-2.

Roland Garros – 2° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Jelena Ostapenko vs Karolina Pliskova



GS Roland Garros Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 6 6 Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 4 2 Vincitore: Jelena Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Ana Bogdan vs Sofia Kenin



GS Roland Garros Ana Bogdan Ana Bogdan 6 3 2 Sofia Kenin [4] Sofia Kenin [4] 3 6 6 Vincitore: Sofia Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 2-5 → 2-6 Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 2-0 → 2-1 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Novak Djokovic vs Ricardas Berankis



GS Roland Garros Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 6 Ricardas Berankis Ricardas Berankis 1 2 2 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Ricardas Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Ricardas Berankis 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Pablo Cuevas vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Pablo Cuevas Pablo Cuevas 1 4 2 Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 6 6 6 Vincitore: Stefanos Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Pablo Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Pablo Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-2 → 0-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Pablo Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Pablo Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 3-5 → 4-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Pablo Cuevas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Pablo Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Pablo Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Pablo Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Pablo Cuevas 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Pablo Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Denis Shapovalov vs Roberto Carballes baena



GS Roland Garros Denis Shapovalov [9] Denis Shapovalov [9] 5 7 3 6 6 Roberto Carballes baena Roberto Carballes baena 7 6 6 3 8 Vincitore: Roberto Carballes baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Tiebreak 0-0* 0-15* 0-30* 15-30* 30-30* 30-40* 6-6 → 6-7 Denis Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Denis Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Denis Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 2-2 → 3-2 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Denis Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Denis Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Denis Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-6 → 5-7 Denis Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Kristyna Pliskova vs Garbiñe Muguruza



GS Roland Garros Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 3 2 Garbiñe Muguruza [11] Garbiñe Muguruza [11] 6 6 Vincitore: Garbiñe Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Garbiñe Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Kristyna Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Garbiñe Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kristyna Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 Garbiñe Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kristyna Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Garbiñe Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kristyna Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Garbiñe Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kristyna Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Garbiñe Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Kristyna Pliskova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Garbiñe Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kristyna Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 Garbiñe Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Kristyna Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Garbiñe Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lloyd Harris vs Matteo Berrettini



GS Roland Garros Lloyd Harris • Lloyd Harris 40 4 6 2 1 Matteo Berrettini [7] Matteo Berrettini [7] 40 6 4 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-2 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Matteo Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 4-5 → 4-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lloyd Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Matteo Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Elena Rybakina vs Fiona Ferro



GS Roland Garros Elena Rybakina [14] Elena Rybakina [14] 3 6 2 Fiona Ferro Fiona Ferro 6 4 6 Vincitore: Fiona Ferro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Fiona Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Fiona Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Petra Kvitova vs Jasmine Paolini



GS Roland Garros Petra Kvitova [7] Petra Kvitova [7] 6 6 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 3 3 Vincitore: Petra Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Petra Kvitova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Andrej Martin vs Grigor Dimitrov



GS Roland Garros Andrej Martin Andrej Martin 4 6 1 Grigor Dimitrov [18] Grigor Dimitrov [18] 6 7 6 Vincitore: Grigor Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Andrej Martin 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Andrej Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Andrej Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Andrej Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Andrej Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Andrej Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Andrej Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Andrej Martin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Andrej Martin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 Andrej Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Andrej Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Andrej Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Andrej Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Andrej Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alizé Cornet vs Shuai Zhang



GS Roland Garros Alizé Cornet Alizé Cornet 4 6 Shuai Zhang Shuai Zhang 6 7 Vincitore: Shuai Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-6 → 6-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Alejandro Davidovich fokina vs Andrey Rublev



GS Roland Garros Alejandro Davidovich fokina Alejandro Davidovich fokina 5 1 6 1 Andrey Rublev [13] Andrey Rublev [13] 7 6 3 6 Vincitore: Andrey Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Alejandro Davidovich fokina 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Alejandro Davidovich fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Alejandro Davidovich fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Jiri Vesely vs Karen Khachanov



GS Roland Garros Jiri Vesely Jiri Vesely 1 7 6 6 Karen Khachanov [15] Karen Khachanov [15] 6 6 7 7 Vincitore: Karen Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Jiri Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 6-5 → 6-6 Jiri Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Jiri Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jiri Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jiri Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jiri Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Karen Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Jiri Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jiri Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jiri Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Kaja Juvan vs Clara Burel



GS Roland Garros Kaja Juvan Kaja Juvan 6 2 Clara Burel Clara Burel 7 6 Vincitore: Clara Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Roberto Bautista agut vs Attila Balazs



GS Roland Garros Roberto Bautista agut [10] Roberto Bautista agut [10] 6 6 6 Attila Balazs Attila Balazs 3 1 2 Vincitore: Roberto Bautista agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Attila Balazs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Attila Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Attila Balazs 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Attila Balazs 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Attila Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Attila Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Attila Balazs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Attila Balazs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Attila Balazs 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Attila Balazs 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Attila Balazs 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-1 → 0-2 Attila Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya vs Kristina Mladenovic / Timea Babos



GS Roland Garros Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 0 4 Kristina Mladenovic / Timea Babos [2] Kristina Mladenovic / Timea Babos [2] 6 6 Vincitore: Kristina MladenovicTimea Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Kristina Mladenovic / Timea Babos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Kristina Mladenovic / Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Kristina Mladenovic / Timea Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Kristina Mladenovic / Timea Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kristina Mladenovic / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Kristina Mladenovic / Timea Babos 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Kristina Mladenovic / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva / Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Kristina Mladenovic / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 11:00

Clara Tauson vs Danielle Collins



GS Roland Garros Clara Tauson Clara Tauson 2 3 Danielle Collins Danielle Collins 6 6 Vincitore: Danielle Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 3-5 → 3-6 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina



GS Roland Garros Aryna Sabalenka [8] Aryna Sabalenka [8] 7 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 6 0 Vincitore: Aryna Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Guido Pella vs Pablo Carreno busta



GS Roland Garros Guido Pella Guido Pella 3 2 1 Pablo Carreno busta [17] Pablo Carreno busta [17] 6 6 6 Vincitore: Pablo Carreno busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Guido Pella 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Guido Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Guido Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Guido Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Guido Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Guido Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Guido Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Guido Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Denis Shapovalov / Rohan Bopanna vs Jack Sock / Vasek Pospisil



GS Roland Garros Denis Shapovalov / Rohan Bopanna Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 2 2 Jack Sock / Vasek Pospisil Jack Sock / Vasek Pospisil 6 6 Vincitore: Jack SockVasek Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jack Sock / Vasek Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Jack Sock / Vasek Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Jack Sock / Vasek Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jack Sock / Vasek Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Jack Sock / Vasek Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jack Sock / Vasek Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Jack Sock / Vasek Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Denis Shapovalov / Rohan Bopanna 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jack Sock / Vasek Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 2 – Ore: 11:00

Renata Voracova / Bernarda Pera vs Ena Shibahara / Shuko Aoyama



GS Roland Garros Renata Voracova / Bernarda Pera Renata Voracova / Bernarda Pera 0 1 Ena Shibahara / Shuko Aoyama [7] Ena Shibahara / Shuko Aoyama [7] 6 6 Vincitore: Ena ShibaharaShuko Aoyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Renata Voracova / Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Renata Voracova / Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Renata Voracova / Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Renata Voracova / Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Renata Voracova / Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Renata Voracova / Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Ena Shibahara / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Michael Venus / John Peers vs Casper Ruud / Miomir Kecmanovic



GS Roland Garros Michael Venus / John Peers [11] Michael Venus / John Peers [11] 4 6 6 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 6 3 2 Vincitore: Michael VenusJohn Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Michael Venus / John Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Michael Venus / John Peers 0-15 15-15 40-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 Michael Venus / John Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Michael Venus / John Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 Michael Venus / John Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Casper Ruud / Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Michael Venus / John Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0

Selena Janicijevic / Aubane Droguet vs Catherine Mcnally / Cori Gauff



GS Roland Garros Selena Janicijevic / Aubane Droguet Selena Janicijevic / Aubane Droguet 0 2 Catherine Mcnally / Cori Gauff [16] Catherine Mcnally / Cori Gauff [16] 6 6 Vincitore: Catherine McnallyCori Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Selena Janicijevic / Aubane Droguet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Catherine Mcnally / Cori Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Selena Janicijevic / Aubane Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Catherine Mcnally / Cori Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Selena Janicijevic / Aubane Droguet 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Catherine Mcnally / Cori Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Selena Janicijevic / Aubane Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Catherine Mcnally / Cori Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Selena Janicijevic / Aubane Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Catherine Mcnally / Cori Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Selena Janicijevic / Aubane Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Catherine Mcnally / Cori Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Selena Janicijevic / Aubane Droguet 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Catherine Mcnally / Cori Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ore: 11:00

Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh vs Astra Sharma / Maria Sanchez



GS Roland Garros Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh [1] Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh [1] 6 6 Astra Sharma / Maria Sanchez Astra Sharma / Maria Sanchez 1 4 Vincitore: Barbora StrycovaSu-Wei Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Astra Sharma / Maria Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Astra Sharma / Maria Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Astra Sharma / Maria Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Astra Sharma / Maria Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Astra Sharma / Maria Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Astra Sharma / Maria Sanchez 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Astra Sharma / Maria Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Astra Sharma / Maria Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova vs Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian



GS Roland Garros Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 3 2 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 6 6 Vincitore: Giuliana OlmosKaitlyn Christian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 2-5 → 3-5 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Giuliana Olmos / Kaitlyn Christian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Katarina Zavatska / Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk vs Andreja Klepac / Lucie Hradecka



GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 6 6 Andreja Klepac / Lucie Hradecka [11] Andreja Klepac / Lucie Hradecka [11] 4 1 Vincitore: Aliaksandra SasnovichMarta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich / Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Andreja Klepac / Lucie Hradecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Storm Sanders / Ellen Perez vs Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi



GS Roland Garros Storm Sanders / Ellen Perez Storm Sanders / Ellen Perez 3 4 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi [14] Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi [14] 6 6 Vincitore: Desirae KrawczykAlexa Guarachi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Storm Sanders / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Storm Sanders / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Storm Sanders / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Storm Sanders / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Storm Sanders / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Storm Sanders / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Storm Sanders / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Storm Sanders / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Storm Sanders / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 0-1 → 1-1 Desirae Krawczyk / Alexa Guarachi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 11:00

Marcos Giron vs Thiago Monteiro



GS Roland Garros Marcos Giron Marcos Giron 6 4 1 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 7 6 6 Vincitore: Thiago Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Marcos Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Marcos Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 0-2 → 0-3 Thiago Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Marcos Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Thiago Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 3-4 Thiago Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Marcos Giron 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Thiago Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Thiago Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Marcos Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Marcos Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Thiago Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Marcos Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Thiago Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Marcos Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Andreas Mies / Kevin Krawietz vs Diego Schwartzman / Federico Coria



GS Roland Garros Andreas Mies / Kevin Krawietz [8] Andreas Mies / Kevin Krawietz [8] 6 6 Diego Schwartzman / Federico Coria Diego Schwartzman / Federico Coria 2 0 Vincitore: Andreas MiesKevin Krawietz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Diego Schwartzman / Federico Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-0 → 4-0 Diego Schwartzman / Federico Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Diego Schwartzman / Federico Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Diego Schwartzman / Federico Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Diego Schwartzman / Federico Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Andreas Mies / Kevin Krawietz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Diego Schwartzman / Federico Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Andreas Mies / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Diego Schwartzman / Federico Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Patricia Maria Tig vs Christina Mchale



GS Roland Garros Patricia Maria Tig Patricia Maria Tig 6 6 Christina Mchale Christina Mchale 4 3 Vincitore: Patricia Maria Tig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Christina Mchale 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Christina Mchale 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Christina Mchale 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Christina Mchale 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Christina Mchale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Patricia Maria Tig 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Christina Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Patricia Maria Tig 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Christina Mchale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Patricia Maria Tig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Christina Mchale 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Patricia Maria Tig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Christina Mchale 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic vs Shelby Rogers / Cornelia Lister



GS Roland Garros Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 3 1 Shelby Rogers / Cornelia Lister Shelby Rogers / Cornelia Lister 6 6 Vincitore: Shelby RogersCornelia Lister Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Shelby Rogers / Cornelia Lister 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Shelby Rogers / Cornelia Lister 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Shelby Rogers / Cornelia Lister 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Shelby Rogers / Cornelia Lister 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Shelby Rogers / Cornelia Lister 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Shelby Rogers / Cornelia Lister 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Shelby Rogers / Cornelia Lister 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 Shelby Rogers / Cornelia Lister 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Yanina Wickmayer / Andrea Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 11:00

Luisa Stefani / Hayley Carter vs Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova



GS Roland Garros Luisa Stefani / Hayley Carter [10] Luisa Stefani / Hayley Carter [10] 5 6 6 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 7 1 3 Vincitore: Luisa StefaniHayley Carter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Luisa Stefani / Hayley Carter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Luisa Stefani / Hayley Carter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Luisa Stefani / Hayley Carter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Luisa Stefani / Hayley Carter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 5-6 → 5-7 Luisa Stefani / Hayley Carter 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Luisa Stefani / Hayley Carter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ulrikke Eikeri / Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Luisa Stefani / Hayley Carter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Polona Hercog vs Leylah Fernandez



GS Roland Garros Polona Hercog Polona Hercog 4 6 1 Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 3 6 Vincitore: Leylah Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Polona Hercog 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Polona Hercog 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Polona Hercog 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Polona Hercog 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Polona Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Polona Hercog 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 Polona Hercog 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Polona Hercog 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Polona Hercog 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Polona Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Polona Hercog 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Polona Hercog 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Polona Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Irina Bara vs Alison Van uytvanck



GS Roland Garros Irina Bara Irina Bara 30 6 4 Alison Van uytvanck • Alison Van uytvanck 0 1 0 Vincitore: Irina Bara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 4-0 Irina Bara 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Irina Bara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Irina Bara 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Irina Bara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Irina Bara 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Irina Bara 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Benoit Paire / Adrian Mannarino vs Antoine Hoang / Benjamin Bonzi



GS Roland Garros Benoit Paire / Adrian Mannarino Benoit Paire / Adrian Mannarino 3 1 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 6 6 Vincitore: Antoine HoangBenjamin Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Benoit Paire / Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Benoit Paire / Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Benoit Paire / Adrian Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Benoit Paire / Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Benoit Paire / Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 2-5 → 3-5 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Benoit Paire / Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Benoit Paire / Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Benoit Paire / Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Antoine Hoang / Benjamin Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Tommy Paul / Nicholas Monroe vs Marcelo Melo / Lukasz Kubot



GS Roland Garros Tommy Paul / Nicholas Monroe • Tommy Paul / Nicholas Monroe A 7 2 3 Marcelo Melo / Lukasz Kubot [4] Marcelo Melo / Lukasz Kubot [4] 40 5 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tommy Paul / Nicholas Monroe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Tommy Paul / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Tommy Paul / Nicholas Monroe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Tommy Paul / Nicholas Monroe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Tommy Paul / Nicholas Monroe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Tommy Paul / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tommy Paul / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Tommy Paul / Nicholas Monroe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 5-5 → 6-5 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Tommy Paul / Nicholas Monroe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Tommy Paul / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Tommy Paul / Nicholas Monroe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tommy Paul / Nicholas Monroe 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Tommy Paul / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Cristian Garin vs Marc Polmans



GS Roland Garros Cristian Garin [20] Cristian Garin [20] 6 6 7 6 Marc Polmans Marc Polmans 7 2 6 4 Vincitore: Cristian Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Marc Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Cristian Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Marc Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Cristian Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Marc Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Cristian Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Marc Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Cristian Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Marc Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Marc Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 6-5 → 6-6 Cristian Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 Marc Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Cristian Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Marc Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Cristian Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Marc Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Cristian Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Marc Polmans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Marc Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marc Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Marc Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Marc Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 3-1 Cristian Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Marc Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Cristian Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Cristian Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Marc Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Marc Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 4-4 → 4-5 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Marc Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Cristian Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Marc Polmans 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Marc Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Cristian Garin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Marc Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Nao Hibino vs Ons Jabeur



GS Roland Garros Nao Hibino Nao Hibino 6 4 Ons Jabeur [30] Ons Jabeur [30] 7 6 Vincitore: Ons Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Dusan Lajovic vs Kevin Anderson



GS Roland Garros Dusan Lajovic [22] Dusan Lajovic [22] 2 4 6 6 3 Kevin Anderson Kevin Anderson 6 6 4 3 6 Vincitore: Kevin Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Kevin Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Kevin Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Dusan Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kevin Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Kevin Anderson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Kevin Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Dusan Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kevin Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Kevin Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Kevin Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Kevin Anderson 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kevin Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Dusan Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Kevin Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kevin Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kevin Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kevin Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Kevin Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Dusan Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Kevin Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove vs Sabrina Santamaria / Lauren Davis



GS Roland Garros Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 6 3 2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis Sabrina Santamaria / Lauren Davis 2 6 6 Vincitore: Sabrina SantamariaLauren Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 3-4 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-3 → 2-3 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-2 → 1-3 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bibiane Schoofs / Lesley Pattinama kerkhove 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 11:00

Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam vs Caroline Dolehide / Jennifer Brady



GS Roland Garros Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 7 1 2 Caroline Dolehide / Jennifer Brady Caroline Dolehide / Jennifer Brady 5 6 6 Vincitore: Caroline DolehideJennifer Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-5 → 2-5 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 5-5 → 6-5 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Katarina Srebotnik / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide / Jennifer Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova vs Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot



GS Roland Garros Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 3 6 6 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 6 4 3 Vincitore: Oksana KalashnikovaEkaterina Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-2 → 4-3 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Oksana Kalashnikova / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Elixane Lechemia / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Nikola Milojevic vs Aljaz Bedene



GS Roland Garros Nikola Milojevic Nikola Milojevic 5 6 1 6 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 7 2 6 7 Vincitore: Aljaz Bedene Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Nikola Milojevic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Nikola Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Nikola Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Aljaz Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Nikola Milojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Nikola Milojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nikola Milojevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Nikola Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Nikola Milojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Nikola Milojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Nikola Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Nikola Milojevic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Nikola Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Nikola Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Nikola Milojevic 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-5 → 5-6 Nikola Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nikola Milojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Nikola Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Nikola Milojevic 30-0 15-0 40-0 2-1 → 3-1 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Nikola Milojevic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Aljaz Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka / Elise Mertens vs Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu



GS Roland Garros Aryna Sabalenka / Elise Mertens [3] Aryna Sabalenka / Elise Mertens [3] 6 6 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 1 4 Vincitore: Aryna SabalenkaElise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 15-0 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Raluca Olaru / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 11:00

Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens vs Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko



GS Roland Garros Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 6 6 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 4 1 Vincitore: Anastasia PavlyuchenkovaKirsten Flipkens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 5-1 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 2-2 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Kirsten Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Sharon Fichman / Kateryna Bondarenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Iga Swiatek / Nicole Melichar vs Danka Kovinic / Xenia Knoll



GS Roland Garros Iga Swiatek / Nicole Melichar Iga Swiatek / Nicole Melichar 6 6 Danka Kovinic / Xenia Knoll Danka Kovinic / Xenia Knoll 1 3 Vincitore: Iga SwiatekNicole Melichar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Danka Kovinic / Xenia Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Iga Swiatek / Nicole Melichar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Danka Kovinic / Xenia Knoll 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 Iga Swiatek / Nicole Melichar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Danka Kovinic / Xenia Knoll 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Iga Swiatek / Nicole Melichar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Danka Kovinic / Xenia Knoll 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Iga Swiatek / Nicole Melichar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Danka Kovinic / Xenia Knoll 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek / Nicole Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Danka Kovinic / Xenia Knoll 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Iga Swiatek / Nicole Melichar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Danka Kovinic / Xenia Knoll 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek / Nicole Melichar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Danka Kovinic / Xenia Knoll 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek / Nicole Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Daniel Elahi Galan vs Tennys Sandgren



GS Roland Garros Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 6 6 Tennys Sandgren Tennys Sandgren 2 2 3 Vincitore: Daniel Elahi Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Tennys Sandgren 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Tennys Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Tennys Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Tennys Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tennys Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Tennys Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Tennys Sandgren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Tennys Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tennys Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 5-2 → 6-2 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Tennys Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Tennys Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Tennys Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jessika Ponchet / Clara Burel vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova



GS Roland Garros Jessika Ponchet / Clara Burel Jessika Ponchet / Clara Burel 0 3 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova [4] Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova [4] 6 6 Vincitore: Katerina SiniakovaBarbora Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jessika Ponchet / Clara Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 3-5 → 3-6 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Jessika Ponchet / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Jessika Ponchet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jessika Ponchet / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Jessika Ponchet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Jessika Ponchet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Jessika Ponchet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Jessika Ponchet / Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Maximo Gonzalez / Simone Bolelli vs Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer



GS Roland Garros Maximo Gonzalez / Simone Bolelli Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 4 7 4 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer [15] Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer [15] 6 5 6 Vincitore: Edouard Roger-vasselinJurgen Melzer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 4-5 → 4-6 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Edouard Roger-vasselin / Jurgen Melzer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 11:00

Marton Fucsovics vs Albert Ramos-vinolas



GS Roland Garros Marton Fucsovics Marton Fucsovics 7 6 7 Albert Ramos-vinolas Albert Ramos-vinolas 6 3 5 Vincitore: Marton Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 4-3 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 3-4 → 4-4 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sloane Stephens vs Paula Badosa



GS Roland Garros Sloane Stephens [29] Sloane Stephens [29] 4 6 2 Paula Badosa Paula Badosa 6 4 6 Vincitore: Paula Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Paula Badosa 30-0 40-0 40-15 15-0 40-30 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 3-5 → 4-5 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Petra Martic vs Veronika Kudermetova



GS Roland Garros Petra Martic [13] Petra Martic [13] 6 7 6 Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 7 5 3 Vincitore: Petra Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 5-5 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz / Daniel Evans vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers



GS Roland Garros Hubert Hurkacz / Daniel Evans Hubert Hurkacz / Daniel Evans 2 2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers [2] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [2] 6 6 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Hubert Hurkacz / Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Neal Skupski / Jamie Murray vs Arthur Rinderknech / Manuel Guinard



GS Roland Garros Neal Skupski / Jamie Murray [13] • Neal Skupski / Jamie Murray [13] 0 4 6 0 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 0 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Neal Skupski / Jamie Murray 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Neal Skupski / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Arthur Rinderknech / Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Neal Skupski / Jamie Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 11:00

Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo vs Tamara Zidansek / Miyu Kato



GS Roland Garros Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 3 3 Tamara Zidansek / Miyu Kato Tamara Zidansek / Miyu Kato 6 6 Vincitore: Tamara ZidansekMiyu Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Tamara Zidansek / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Tamara Zidansek / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Tamara Zidansek / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Tamara Zidansek / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tamara Zidansek / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Tamara Zidansek / Miyu Kato 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-4 → 1-5 Tamara Zidansek / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Tamara Zidansek / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Chloé Paquet / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tamara Zidansek / Miyu Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1

Jan-Lennard Struff vs Daniel Altmaier



GS Roland Garros Jan-Lennard Struff [30] Jan-Lennard Struff [30] 3 6 3 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 7 6 Vincitore: Daniel Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-2 → 4-2 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Laura Siegemund vs Julia Goerges



GS Roland Garros Laura Siegemund Laura Siegemund 1 6 6 Julia Goerges Julia Goerges 6 1 3 Vincitore: Laura Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Julia Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Julia Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Julia Goerges 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Julia Goerges 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Julia Goerges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Julia Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Julia Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Julia Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Julia Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Julia Goerges 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Julia Goerges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Julia Goerges 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Horia Tecau / Jean-julien Rojer vs Pedro Martinez / Cristian Garin