Roland Garros: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Out Andreas Seppi contro Sebastian Korda. In campo altri 5 azzurri oggi (LIVE)

Fuori all’esordio Andreas Seppi. Il 36enne di Caldaro, n.97 ATP, è stato sconfitto per 62 46 63 63, in due ore e 25 minuti, dallo statunitense Sebastian Korda, n.211 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

Per il 20enne “figlio d’arte” è la prima vittoria in un main draw Slam. Per il 36enne altoatesino di Caldaro era la 14esima presenza al Roland Garros (il miglior risultato sono gli ottavi nel 2012).

Roland Garros – 1° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

1INC. Jannik Sinner vs David Goffin



GS Roland Garros Jannik Sinner Jannik Sinner 7 6 6 David Goffin [11] David Goffin [11] 5 0 3 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 David Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 David Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Jannik Sinner 3-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 11:00

4INC. Corentin Moutet vs Lorenzo Giustino



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 11:00

2INC. Pablo Andujar vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Pablo Andujar Pablo Andujar 40 3 3 Stefano Travaglia • Stefano Travaglia 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 Pablo Andujar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Pablo Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Pablo Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Pablo Andujar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Pablo Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 Pablo Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 11:00

1INC. Sebastian Korda vs Andreas Seppi



GS Roland Garros Sebastian Korda Sebastian Korda 6 4 6 6 Andreas Seppi Andreas Seppi 2 6 3 3 Vincitore: Sebastian Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Andreas Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Andreas Seppi 0-15 0-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Andreas Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Andreas Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Andreas Seppi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andreas Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2INC. Marco Cecchinato vs Alex De minaur



GS Roland Garros Marco Cecchinato Marco Cecchinato 15 7 0 Alex De minaur [25] • Alex De minaur [25] 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alex De minaur 15-0 15-15 0-2 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 0*-0 1-1* 2*-1 1-1* 2*-1 3*-1 2*-1 4-1* 3*-1 3-2* 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 3-2* 5*-6 6*-6 7-6* 6*-6 7-6* 7-7* 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 7-7* 8*-8 9-8* 8*-8 9-9* 10*-9 9-9* 6-6 → 7-6 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Marco Cecchinato 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 1-1 → 1-2 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3INC. Camila Giorgi vs Martina Trevisan



Il match deve ancora iniziare