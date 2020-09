Challenger Biella: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione. Tre azzurri al turno finale (Video)

Turno Decisivo Quali

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrea Arnaboldi vs [7] Bjorn Fratangelo

2. Chun-hsin Tseng vs [5] Filippo Baldi (non prima ore: 13:00)

Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Alexandre Muller vs [8] Viktor Galovic

2. Alexander Ritschard vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 13:00)

Challenger Biella – 1° Turno Qualificazione

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Riccardo Bonadio vs [8] Viktor Galovic



CH Biella Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 6 2 1 Viktor Galovic [8] Viktor Galovic [8] 3 6 6 Vincitore: V. GALOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 V. Galovic 15-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Bonadio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Galovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Galovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CH Biella Marco Trungelliti [3] Marco Trungelliti [3] 3 3 Chun-hsin Tseng Chun-hsin Tseng 6 6 Vincitore: C. TSENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Tseng 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Tseng 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 C. Tseng 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

CH Biella Fabrizio Ornago Fabrizio Ornago 2 3 Filippo Baldi [5] Filippo Baldi [5] 6 6 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Ornago 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Ornago 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Ornago 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Ornago 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Ornago 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 2-6 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Ornago 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Ornago 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CH Biella Alexandre Muller [2] Alexandre Muller [2] 6 6 Pietro Buscaglione Pietro Buscaglione 0 0 Vincitore: A. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 P. Buscaglione 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 P. Buscaglione 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 A. Muller 15-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 P. Buscaglione 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 P. Buscaglione 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 A. Muller 15-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 P. Buscaglione 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 df 2-0 → 3-0 A. Muller 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 P. Buscaglione 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

CH Biella Cesare Carpano Cesare Carpano 0 0 Bjorn Fratangelo [7] Bjorn Fratangelo [7] 6 6 Vincitore: B. FRATANGELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 B. Fratangelo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-5 → 0-6 C. Carpano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-4 → 0-5 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 C. Carpano 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Carpano 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 C. Carpano 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 0-4 C. Carpano 0-15 df 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 C. Carpano 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

CH Biella Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 Teymuraz Gabashvili [6] Teymuraz Gabashvili [6] 4 2 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Gabashvili 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Gabashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Gabashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

CH Biella Daniel Masur [4] Daniel Masur [4] 6 6 6 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 4 7 7 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Masur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Masur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Masur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Masur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Masur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Masur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Masur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Masur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

