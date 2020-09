Verdasco è risultato positivo al covid-19, è stato escluso dal Roland Garros ma lo spagnolo attacca gli organizzatori: “Ho preso il covid ad Agosto ero guarito non mi hanno fatto fare un nuovo test”

Fernando Verdasco, ex top 10, ha spiegato ieri sera in una dichiarazione il motivo per cui ha abbandonato il Grand Slam francese. Infatti, il 36enne spagnolo ha spiegato di essere stato escluso dalla gara poco prima del sorteggio dopo essere risultato positivo al coronavirus.

“In agosto ho avuto il covid-19 e non ho avuto sintomi. Ho seguito tutte le indicazioni di isolamento e sono tornato alla mia routine dopo essere risultato negativo in una serie di test per il coronavirus. Sono sempre risultato negativo, compreso l’ATP Masters 1000 di Roma. Ero di nuovo negativo prima dell’ATP 500 di Amburgo, ma ho scelto di non giocare il torneo per prepararmi al Roland Garros. La mia squadra e la mia famiglia sono andati martedì a Parigi e abbiamo fatto un altro test. Tutti erano negativi, tranne il mio. Ho spiegato la mia storia, ho spiegato che avevo già avuto la malattia, ma l’organizzazione del Roland Garros mi ha negato la possibilità di fare un altro test”, ha rivelato il giocatore di Madrid.

Verdasco e’ molto frustrato per il modo in cui la situazione è stata gestita. “Sono frustrato e indignato dall’organizzazione. Il minimo che potevano fare e sottopormi ad altro test”.