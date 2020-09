Le nuove palle del Roland Garros potrebbero preoccupare Nadal: “Rimbalzano molto meno”

Il Roland Garros presenta per questa edizione molte novità.

E oltre a quelle che sono stati costretti dalla pandemia – nuova data, condizioni di gioco leggermente diverse e atmosfera da “bolla” – c’è un cambiamento per quest’anno che era già stato pianificato anche se la competizione si fosse disputata nelle date di maggio e giugno: le nuove palline.

La Federazione Francese di Tennis, l’ente organizzatrice del torneo, ha rotto il contratto con Babolat e ha firmato con Wilson, un pallina che, secondo chi si è allenato, è più leggera e rimbalza molto meno delle precedenti.

“La palla, per me personalmente, mi dà la sensazione che non rimbalza molto, e cade subito a terra. Sono curioso di sapere se Nadal troverà la palla comoda perché in teoria dovrebbe dargli maggiori problemi”, ha detto Javier Frana, ex allenatore argentino,