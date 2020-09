Roland Garros: I risultati completi dei giocatori italiani nel Day 1 Qualificazioni. Quattro azzurri al secondo turno. Out Paolo Lorenzi

Buona la prima per Gian Marco Moroni e Lorenzo Giustino nelle qualificazioni maschili del Roland Garros.

Moroni ha sconfitto all’esordio per 64 76(7) lo sloveno Blaz Rola, n.147 ATP e 32esima testa di serie: prossimo ostacolo per lui lo statunitense Ulises Blanch, n.248 ATP.

Il 29enne napoletano, n.155 ATP, si è invece imposto in rimonta per 63 57 76(1) sul tedesco Maximilian Merteer, n.263 ATP: per il campano secondo turno contro il francese Hugo Grenier, n.247 del ranking.

Avanza anche Alessandro Giannessi che ora affronterà l’australiano Marc Polmans classe 1997 e n.122 ATP.

Avanza al secondo turno Roberto Marcora che ora sfiderà Lamasine [WC] o Ramanathan.

Subito fuori, invece, Paolo Lorenzi, 18esima testa di serie.

Roland Garros – 1° Turno Qualificazione

Court 3 – Ore: 10:00

2inc. Danilo Petrovic vs Alessandro Giannessi



GS Roland Garros Danilo Petrovic Danilo Petrovic 4 6 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 6 7 Vincitore: Alessandro Giannessi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1-0* 2*-1 1-1* 2*-1 3*-1 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 4*-3 5*-3 5-4* 5*-3 5-4* 5-5* 5-4* 5-5* 6*-5 5-5* 6*-5 6*-6 6*-5 6*-6 7-6* 6*-6 7-6* 7-7* 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Alessandro Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-15 40-30 6-5 → 6-6 Danilo Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Alessandro Giannessi 0-15 15-15 15-30 0-15 30-30 15-30 30-40 30-30 30-40 40-40 A-40 30-40 5-4 → 5-5 Danilo Petrovic 15-0 15-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-40 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Alessandro Giannessi 0-15 0-15 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 A-40 30-40 A-40 4-3 → 4-4 Danilo Petrovic 15-0 30-0 30-15 30-0 30-30 40-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Danilo Petrovic 0-15 0-15 0-30 15-30 0-30 15-40 3-1 → 3-2 Alessandro Giannessi 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 15-0 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-1 → 3-1 Danilo Petrovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-15 30-40 2-0 → 2-1 Alessandro Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Danilo Petrovic 15-0 15-15 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 40-30 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alessandro Giannessi 15-0 15-0 15-15 15-30 15-40 15-30 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 Danilo Petrovic 15-0 15-15 15-30 15-30 15-40 30-40 40-40 15-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 Alessandro Giannessi 15-0 15-15 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 15-30 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 Danilo Petrovic 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 15-15 30-30 30-40 40-40 30-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-4 → 3-4 Alessandro Giannessi 0-15 15-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 2-3 → 2-4 Danilo Petrovic 15-0 30-0 15-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-0 1-2 → 1-3 Danilo Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 0-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 30-30 A-40 0-2 → 1-2 Alessandro Giannessi 15-0 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 15-15 30-30 30-15 40-30 0-1 → 0-2 Danilo Petrovic 0-15 0-30 0-40 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 10:00

1inc. Botic Van de zandschulp vs Paolo Lorenzi



GS Roland Garros Botic Van de zandschulp Botic Van de zandschulp 7 6 Paolo Lorenzi [18] Paolo Lorenzi [18] 6 3 Vincitore: Botic Van de zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Paolo Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 6-3 Botic Van de zandschulp 15-0 30-0 15-0 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Paolo Lorenzi 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 15-30 40-30 40-40 40-30 40-A 4-2 → 5-2 Botic Van de zandschulp 0-15 0-30 0-40 0-30 0-40 15-40 0-40 15-40 30-40 40-40 30-40 A-40 3-2 → 4-2 Paolo Lorenzi 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Botic Van de zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-30 40-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Paolo Lorenzi 15-0 15-0 15-15 15-0 30-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Botic Van de zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Paolo Lorenzi 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 0-30 15-30 15-40 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1-1* 2*-2 3-2* 4-2* 2*-2 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 4-2* 6*-5 6-6 → 7-6 Paolo Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-0 40-15 30-15 6-5 → 6-6 Botic Van de zandschulp 0-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Paolo Lorenzi 15-0 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Botic Van de zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 15-0 30-30 30-40 40-40 30-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Paolo Lorenzi 0-15 0-15 0-30 15-30 0-15 15-30 30-30 15-30 40-30 40-40 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Botic Van de zandschulp 15-0 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Paolo Lorenzi 0-15 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 15-15 40-30 3-2 → 3-3 Botic Van de zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-1 → 3-2 Paolo Lorenzi 0-15 15-15 30-15 0-15 40-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Botic Van de zandschulp 15-0 15-15 15-0 15-30 15-40 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-0 → 3-0 Paolo Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Botic Van de zandschulp 15-0 30-0 40-0 30-0 40-15 40-0 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 10:00

1inc. Gian Marco Moroni vs Blaz Rola



GS Roland Garros Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 7 Blaz Rola [32] Blaz Rola [32] 4 6 Vincitore: Gian Marco Moroni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 1-1* 3-2* 2*-2 3-2* 3-3* 3-2* 3-3* 3*-4 3-3* 3*-4 4*-4 3*-4 4-5* 5-5* 4*-4 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 5-5* 6-7* 7-7* 8*-7 7-7* 6-6 → 7-6 Blaz Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 40-15 40-30 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Gian Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Blaz Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Gian Marco Moroni 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Blaz Rola 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 15-40 0-30 15-40 3-4 → 4-4 Gian Marco Moroni 0-15 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Blaz Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Gian Marco Moroni 0-15 15-15 0-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Blaz Rola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Gian Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 30-0 1-1 → 2-1 Blaz Rola 0-15 0-15 15-15 0-15 15-30 30-30 15-15 40-30 30-30 1-0 → 1-1 Gian Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Blaz Rola 15-0 30-0 15-0 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Gian Marco Moroni 0-15 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Blaz Rola 0-15 15-15 15-30 15-40 15-40 30-40 15-40 3-4 → 4-4 Gian Marco Moroni 0-15 0-30 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Blaz Rola 15-0 15-15 30-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gian Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 15-0 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Blaz Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 40-30 2-1 → 2-2 Gian Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 40-15 30-15 1-1 → 2-1 Blaz Rola 0-15 0-30 15-30 0-30 15-30 15-40 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Gian Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 30-0 40-30 40-40 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 10:00

1inc. Lorenzo Giustino vs Maximilian Marterer



GS Roland Garros Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 5 7 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 3 7 6 Vincitore: Lorenzo Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 0-0* 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 3-0* 5*-0 6*-0 5*-0 6*-0 6-1* 6-6 → 7-6 Lorenzo Giustino 0-15 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Maximilian Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 15-40 30-40 40-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 5-5 → 5-6 Lorenzo Giustino 15-0 15-0 30-0 40-0 15-0 4-5 → 5-5 Maximilian Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 0-15 15-30 15-15 15-40 4-3 → 4-4 Maximilian Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 15-15 30-30 30-40 40-40 30-30 A-40 4-2 → 4-3 Lorenzo Giustino 15-0 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 15-15 15-40 30-40 15-30 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 Maximilian Marterer 0-15 15-15 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-30 A-40 0-1 → 1-1 Maximilian Marterer 15-0 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-15 30-15 30-30 15-15 30-30 40-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-30 40-A 5-6 → 5-7 Maximilian Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Lorenzo Giustino 15-0 15-0 30-0 40-0 15-0 40-0 4-5 → 5-5 Maximilian Marterer 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-0 40-15 40-30 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 Lorenzo Giustino 15-0 15-0 15-15 30-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 30-40 A-40 3-4 → 4-4 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 30-0 2-2 → 2-3 Lorenzo Giustino 0-15 0-15 0-30 15-30 0-15 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Maximilian Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Giustino 0-15 0-15 0-30 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Maximilian Marterer 0-15 0-30 15-30 0-30 15-40 30-40 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 0-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Maximilian Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-40 4-3 → 5-3 Lorenzo Giustino 0-15 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Maximilian Marterer 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Lorenzo Giustino 15-0 15-0 30-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-0 40-0 30-0 3-0 → 3-1 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-0 2-0 → 3-0 Maximilian Marterer 15-0 15-0 15-15 15-30 15-15 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 30-40 15-30 30-40 40-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 10:00

4inc. J.J. Wolf vs Roberto Marcora