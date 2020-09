Lorenzo Musetti, quando il tempo si ferma, e non è più lo stesso (di Marco Mazzoni)

Qualche volta il tempo si ferma. Ci sono giornate che non dimenticheremo mai, scolpite nella nostra memoria. La nascita di un figlio, un dramma, un 11/9. Spesso sono proprio i momenti brutti che ci segnano, a volte in modo indelebile. Per fortuna, a volta la nostra vita ci sorride e ci sorprende, regalandoci qualcosa di inaspettato e bellissimo. Ieri, 15 settembre 2020, gli amanti del tennis ed in particolare i supporter degli italiani, hanno vissuto qualcosa di grande. A Star Is Born. L’esplosione di Lorenzo Musetti nel suo primo match in un Masters 1000, contro un avversario enorme, è un turning point. È un passaggio, è un momento che ferma il tempo e lo cambia. Forse addirittura lo piega al talento di un ragazzo unico, uno di quelli che passano solo una volta ogni tanto nel nostro mondo. E lo cambiano.

Facile sparare il titolone con l’adrenalina a mille, a caldissimo, con negli occhi ancora quei colpi così potenti, fluidi, precisi e vincenti. Ma qua la faccenda è di quelle serie. Qualche partita in vita mia l’ho vista. Poche volte ho ammirato un ragazzo esordire in un torneo così importante, contro un avversario così importante, e DOMINARE il gioco con una qualità, potenza, eleganza e forza mentale del genere. Mai da un italiano. Mai.

Non è solo il 6-0, anzi l’8-0 iniziale a Stan. Non è solo quel rovescio che provoca brividi a ripetizione, soprattutto quando arriva a tirare su con disinvoltura quello pesantissimo di Stan di contro balzo ed esplode una palla che flirta con la linea; o quando da fuori del campo lascia partire una frustata imprendibile e velocissima, un’orgia di bellezza balistica ed eleganza. La cosa che più mi ha colpito è stato lo sguardo di Lorenzo nella press conference su Zoom nel post partita (per fortuna, l’ho vista). Musetti era sereno. Lucido. Felicissimo, ma Consapevole. Non una parola fuori posto, non una smorfia giovanile, ingenua. Musetti è “arrivato” presto, ma è arrivato dove voleva e si aspetta di arrivare. Lorenzo lavora da anni con lo stesso team, forte e competente, arricchito dalla sinergia con le migliori competenze e supporto della Federazione, come ben ha raccontato di recente Filippo Volandri nelle tre bellissime interviste che ci ha concesso in esclusiva (grazie ancora Filo!). Sta attraversando un percorso importante, lavorando a 360° su se stesso. Non solo una mano educata, a volte magica, ma anche un fisico che è cresciuto in modo esponenziale, ed un testa che in campo c’è, è forte e stabile, e lo supporta nel produrre meraviglie tecniche.

Lorenzo Musetti è un talento eccezionale ma anche un progetto straordinario. È uno work in progress ricco di qualità che ieri sera è esploso, facendo intravedere un potenziale irreale. Sky is the limit, dicono i brit. Occhio, non ci aspettiamo Wimbledon l’anno prossimo, sarebbe un delitto. Ne deve mangiare ancora di polvere. Subirà brutte sconfitte. Sarà superato da tennisti mediocri che lo faranno incazzare, e noi con lui. Ma accumulerà quelle esperienze e quei “km nelle gambe” che servono per vincere un Tour. Parlando di scalate, mi piace ricordare un concetto che molti anni fa mi aveva spiegato un bravissimo coach. Se vuoi scalare l’Everest, servono anni di preparazione, perché l’obiettivo è ardito e pensare di scalarlo dal niente sarebbe mortale. Musetti ha iniziato la scalata, ed è con il miglior bagaglio possibile lungo la strada. Ma la strada è lunga. Lui però ha le qualità tecniche e morali per farcela.

La vittoria di ieri sera è una notizia bellissima per il nostro tennis. È la conferma che Musetti sta crescendo, che il potenziale c’è, che il fisico sta diventando importante, e tutti sappiamo quanto sia decisivo nel tennis di oggi. Che quella palla che molti credevano non così veloce, è già invece a livello dei grandi giocatori. La serata di ieri ci ha aperto una piccola finestra su di un mondo che potrebbe essere bellissimo. Musetti è il primo nato nel 2002 a vincere un match ATP. Il 2001 più precoce è stato Sinner. I due possono diventare addirittura rivali a grandissimo livello, così vicini, così diversi. Talvolta la vita può regalarti emozioni che nemmeno potevi immaginarti.

Marco Mazzoni

Il match point contro Wawrinka