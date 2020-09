Il ritorno di Nadal: agli Internazionali è lui il favorito dei bookmaker

Non gioca un match ufficiale da inizio marzo, e poco si sa sulla sua condizione fisica. Nonostante questo, Rafa Nadal si prende la scena nelle previsioni dei betting analyst sugli Internazionali d’Italia, al via da oggi a Roma: dalla vittoria ad Acapulco agli allenamenti di questi giorni al Foro Italico sono passati sei mesi, ma per gli analisti 888sport.it è lui il favorito per il trionfo finale (sarebbe il decimo sulla terra romana), dato a 1,70.

Per il ritorno in campo in programma domani i quotisti prevedono un incontro “morbido” contro il connazionale Pablo Carreno Busta, reduce da un buon Us Open: Nadal, parte travolgente a 1,05, mentre la vittoria del suo avversario (sempre sconfitto nei cinque precedenti) è lontanissima a 11,50. Nette anche le previsioni nel set betting, dove il 2-0 per Nadal vale appena 1,27, mentre per il 2-1 si balza a 23 volte la posta