Zverev e Thiem si cancellano da Roma

Sasha Zverev e Dominic Thiem hanno deciso di cancellarsi dagli Internazionali d’Italia. La loro decisione arriva all’indomani dell’approdo in finale all’US Open, in programma domenica pomeriggio a NY nella “bolla” di Flushing Meadows. Zverev vinse il titolo a Roma nel 2017, suo primo Masters 1000 in carriera; Thiem al Foro Italico come miglior risultato vanta la semifinale 2017, sconfitto da Djokovic dopo aver battuto Nadal nei quarti. Proprio l’iberico – al rientro in gara dopo il successo ad Acapulco lo scorso febbraio – resta il grande favorito del torneo. Djokovic dovrebbe arrivare oggi a Roma.