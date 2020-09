Dal prossimo 12 Ottobre arriva il torneo ATP 250 di Pula. Nei prossimi giorni ci sarà l’ufficializzazione

Un torneo ATP 250 di tennis tra i più importanti al mondo al Forte Village di Pula. La conferma è arrivata questa mattina a margine della conferenza stampa sulla tappa mondiale di Padel a Cagliari direttamente dall’assessore regionale del turismo Gianni Chessa. “Arriveranno i giocatori più forti del mondo. Ci sono poche occasioni per recuperare punti. E Cagliari può essere un’ottima opportunità”.

Il torneo dovrebbe svolgersi – date ancora non ufficiali – dal 12 al 18 ottobre. I partecipanti? Le iscrizioni non sono ancora partite. Ma sull’importanza dell’appuntamento garantisce il presidente federale, Angelo Binaghi: “La Sardegna non ha mai ospitato un torneo Atp di questo livello, siamo di fronte a un’occasione irripetibile come quando nel 2014 l’isola ospitò le finali della Federation cup”.

Nei prossimi giorni l’ufficializzazione di date e primi partecipanti.