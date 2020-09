Tsitsipas perde la pazienza con il padre e Apostolos lascia il campo per qualche minuto (Video)

Stefanos Tsitsipas ha vissuto un momento di tensione con il padre durante il suo titanico duello contro Borna Coric agli US Open.

Il 22enne greco, che rispondeva al servizio accanto al suo team, non ha voluto sentire alcune delle parole rivoltegli da Apostolos e gli ha urlato contro. “Non lo sai, non lo sai!” A papà non è piaciuto tutto ciò e ha lasciato gli spalti per qualche minuto prima di ritornare.