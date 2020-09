Us Open: Matteo Berrettini e Salvatore Caruso volano al terzo turno (con i gran punti di Matteo Berrettini e Salvatore Caruso, Video)

Matteo Berrettini va come un treno, Salvatore Caruso si prende una bella soddisfazione: sono due gli azzurri al terzo turno degli Us Open 2020 (53.400.000 di montepremi), secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Sabato affronteranno, rispettivamtente, Casper Ruud ed Andrey Rublev.

Matteo Berrettini ha sconfitto questa sera al secondo turno Ugo Humbert, classe 1998 e n.42 del mondo con il risultato di 64 64 76 (6).

Da segnalare che Matteo dopo aver vinto i primi due parziali per 6 a 4, i break decisivi nel primo game del primo set e sul 3 pari del secondo, sempre la battuta tolta a 0, nella terza frazione conquistava sul 3 pari tre palle break consecutive ma non le sfruttava.

Si andava quindi al tiebreak e qui Berrettini avanti per 5 a 3, subiva il minibreak, ma dopo aver mancato un match point sul 6 a 5, al servizio c’era il transalpino, alla seconda palla match chiudeva la contesa per 8 punti a 6.

Avanza al terzo turno anche Salvatore Caruso che ha sconfitto al secondo ostacolo Ernesto Escobedo classe 1996 e n.185 ATP, con il punteggio di 36 64 63 64.

Da segnalare che Caruso dopo aver perso il primo set per 3 a 6, sul 5 a 4, dal 40 a 0 toglieva la battuta all’aversario e conquistava break e set.

Nel terzo set Caruso annullava una palla break nel terzo game e poi otteneva il break nel sesto gioco.

Sul 4 a 2 l’azzurro annullava una palla break con un ace e sul 5 a 3 teneva a 15 il turno di battuta e conquistava la frazione per 6 a 3.

Nel quarto parziale Salvatore annullava prima quattro palle break prima di ottenere il break nel settimo gioco e poi sul 5 a 4 annullava un’altra palla per il controbreak prima di chiudere la contesa per 6 a 4, al secondo match point utile.

