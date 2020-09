Novak Djokovic e la sorpresa per il cambio di regola agli Us Open

US Open 2020

Novak Djokovic, numero uno al mondo, è rimasto sorpreso questo lunedì nel cuore della sessione notturna degli Us Open dal cambio di una regola rispetto alla scorsa settimana quando si è giocato il Masters 1000 di Cincinnati.

Al serbo non è piaciuto il fatto che il Giudice di Sedia avesse avviato il cronometro (che conta i 25 secondi tra un punto e l’altro) prima rispetto al torneo della settimana scorsa e ha chiesto per quale motivo fosse diverso.

“Qui iniziamo a contare i secondi nel momento in cui annunciamo il punteggio e non dopo che vai a ritirare gli asciugamani. Sono regole diverse dall’ATP Tour ”, ha informato il Giudice di Sedia, sorprendendo Djokovic. “Ma perché? Grazie per averci informato”, ha detto ironicamente il campione serbo.