WTA 125 Praga: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vincono tutte le azzurre. Cocciaretto, Pieri e Gatto Monticone al terzo turno

Prosegue la corsa di Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Jessica Pieri che approdano al terzo turno del “Prague Open”, WTA 125k (l’equivalente dei challenger maschili più prestigiosi) ma stavolta con un montepremi da favola – 3.125.000 dollari grazie al contributo dell’USTA, la Federazione americana, che ha “compensato” la cancellazione delle qualificazioni degli Us Open – in corso sulla terra rossa del Tennis Club Sparta Praga, nella capitale della Repubblica Ceca.

La 19enne toscana liquida la cilena Seguel, la 32enne piemontese batte la croata Lukas mentre la 22enne toscana supera in rimonta l’ucraina Lopatetska. Bene anche Trevisan e Di Giuseppe che hanno chiuso vittoriosamente i rispettivi match di primo turno interrotti domenica per oscurità.

R3: Andrea Lazaro Garcia (ESP) vs Francesca Jones (GBR)

R3: Sabine Lisicki (GER) vs Chihiro Muramatsu (JPN)

R3: (4)Leonie Kung (SUI) vs Jessica Pieri (ITA)

R3: (17)Mayar Sherif (EGY) vs Ivana Jorovic (SRB)

R2: Kyoka Okamura (JPN) vs Lucie Havlickova

R2: Laura Ioana Andrei (ROU) vs (18)Kristina Kucova (SVK)

R2: (26)Mariam Bolkvadze (GEO) vs Maja Chwalinska (POL)

R2: Clara Tauson (DEN) vs (6)Sara Errani (ITA)

R2: Victoria Kan (RUS) vs Marie Benoit (BEL)

R2: (27)Cagla Buyukakcay (TUR) vs Gabriela Ce (BRA) [1-0]

R2: Tena Lukas (CRO) vs (8)Giulia Gatto Monticone (ITA) [0-2]

R2: (5)Lara Arruabarrena (ESP) vs Mirjam Bjorklund (SWE)

R2: Maryna Zanevska (UKR) vs (28)Isabella Shinikova (BUL)

R2: (21)Cristina Bucsa (MDA) vs Kathinka Von Deichmann (LIE) [0-1]

R2: Maria Camila Osorio Serrano (COL) vs (12)Nadia Podoroska (ARG) [1-1]

R2: Marina Melnikova (RUS) vs Anna Bondar (HUN)

R2: Lara Salden (BEL) vs Richel Hogenkamp (NED) [0-1]

R2: (30)Renata Zarazua (MEX) vs Reka Luca Jani (HUN)

R2: (7)Martina Trevisan (ITA) vs Valentini Grammatikopoulou (GRE)

R2: Robin Anderson (USA) vs (31)Martina Di Giuseppe (ITA)

R2: (24)Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs Alexandra Cadantu (ROU) [0-1]

R2: Diana Marcinkevica (LAT) vs (11)Jaqueline Adina Cristian (ROU) [2-1]

R2: Anna Danilina (KAZ) vs Pemra Ozgen (TUR)

R2: Georgina Garcia Perez (ESP) vs (19)Olga Danilovic (SRB) [1-0]

R2: (29)Bibiane Schoofs (NED) vs Katharina Gerlach (GER)

WTA 125 Praga – 1°-2° Turno – Terra

Sparta Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sabine Lisicki vs Stephanie Wagner



WTA Prague 125K Sabine Lisicki Sabine Lisicki 6 6 Stephanie Wagner Stephanie Wagner 4 4 Vincitore: S. LISICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Wagner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Lisicki 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 S. Wagner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 S. Lisicki 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df df 4-2 → 4-3 S. Wagner 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Wagner 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Lisicki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Wagner 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 S. Lisicki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Wagner 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Wagner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Wagner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Lisicki 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 S. Wagner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Lisicki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. Miriam Kolodziejova vs Yuki Naito



WTA Prague 125K Miriam Kolodziejova Miriam Kolodziejova 6 3 6 Yuki Naito Yuki Naito 0 6 3 Vincitore: M. KOLODZIEJOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Naito 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 M. Kolodziejova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Naito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 Y. Naito 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Kolodziejova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Y. Naito 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 M. Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Naito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Y. Naito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Kolodziejova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Y. Naito 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-3 → 1-4 Y. Naito 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 M. Kolodziejova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Y. Naito 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Kolodziejova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Naito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. Kolodziejova 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Y. Naito 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 M. Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Naito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Anastasia Detiuc / Johana Markova vs Amina Anshba / Ekaterina Yashina



WTA Prague 125K Anastasia Detiuc / Johana Markova Anastasia Detiuc / Johana Markova 6 6 Amina Anshba / Ekaterina Yashina Amina Anshba / Ekaterina Yashina 1 1 Vincitori: DETIUC / MARKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Anshba / Yashina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 5-1 → 6-1 A. Detiuc / Markova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Anshba / Yashina 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 A. Detiuc / Markova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 A. Anshba / Yashina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Detiuc / Markova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Anshba / Yashina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Detiuc / Markova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Anshba / Yashina 0-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 A. Detiuc / Markova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 A. Anshba / Yashina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 A. Detiuc / Markova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Anshba / Yashina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Detiuc / Markova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 ace 0-0 → 1-0

4. [24] Anna Karolina Schmiedlova vs Alexandra Cadantu



WTA Prague 125K Anna Karolina Schmiedlova [24] • Anna Karolina Schmiedlova [24] 0 7 1 Alexandra Cadantu Alexandra Cadantu 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Karolina Schmiedlova 1-2 A. Cadantu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cadantu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 A. Cadantu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Cadantu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Cadantu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Cadantu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Sparta Court 10 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Monica Niculescu vs Andrea Lazaro Garcia



WTA Prague 125K Monica Niculescu [1] Monica Niculescu [1] 4 4 Andrea Lazaro Garcia Andrea Lazaro Garcia 6 6 Vincitore: A. LAZARO GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Lazaro Garcia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 3-5 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Lazaro Garcia 0-15 df 0-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [9] Magdalena Frech vs Kyoka Okamura (non prima ore: 11:00)



WTA Prague 125K Magdalena Frech [9] Magdalena Frech [9] 3 6 3 Kyoka Okamura Kyoka Okamura 6 2 6 Vincitore: K. OKAMURA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Okamura 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 3-3 K. Okamura 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Frech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Frech 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 M. Frech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Okamura 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Okamura 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Okamura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Okamura 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Frech 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Frech 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 K. Okamura 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 M. Frech 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Daniela Seguel vs [2] Elisabetta Cocciaretto



WTA Prague 125K Daniela Seguel Daniela Seguel 1 6 Elisabetta Cocciaretto [2] Elisabetta Cocciaretto [2] 6 7 Vincitore: E. COCCIARETTO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Seguel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Seguel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Seguel 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Georgina Garcia Perez vs [19] Olga Danilovic



WTA Prague 125K Georgina Garcia Perez Georgina Garcia Perez 7 6 Olga Danilovic [19] Olga Danilovic [19] 6 4 Vincitore: G. GARCIA PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Garcia Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Garcia Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Garcia Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-1 → 4-2 O. Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 G. Garcia Perez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Garcia Perez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 O. Danilovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 G. Garcia Perez 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Garcia Perez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 O. Danilovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 G. Garcia Perez 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Garcia Perez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 2-3 O. Danilovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Garcia Perez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Garcia Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Sparta Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Francesca Jones vs [32] Rebecca Sramkova



WTA Prague 125K Francesca Jones Francesca Jones 6 1 6 Rebecca Sramkova [32] Rebecca Sramkova [32] 2 6 2 Vincitore: F. JONES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 F. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Jones 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 F. Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 F. Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 F. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Jones 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [13] Ankita Raina vs Marina Melnikova (non prima ore: 11:00)



WTA Prague 125K Ankita Raina [13] Ankita Raina [13] 2 6 Marina Melnikova Marina Melnikova 6 7 Vincitore: M. MELNIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 3-3* 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Raina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Melnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Raina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Melnikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Raina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 A. Raina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Raina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Raina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 A. Raina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Raina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 A. Raina 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

3. Laura Ioana Paar vs [18] Kristina Kucova



WTA Prague 125K Laura Ioana Paar Laura Ioana Paar 3 6 Kristina Kucova [18] Kristina Kucova [18] 6 7 Vincitore: K. KUCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 L. Ioana Paar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 K. Kucova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Ioana Paar 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Ioana Paar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Ioana Paar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Kucova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 L. Ioana Paar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Ioana Paar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-5 → 2-5 L. Ioana Paar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 L. Ioana Paar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 L. Ioana Paar 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Anna Danilina vs Pemra Ozgen



WTA Prague 125K Anna Danilina Anna Danilina 0 1 4 Pemra Ozgen • Pemra Ozgen 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Ozgen 4-3 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Ozgen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Ozgen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Danilina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Ozgen 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 A. Danilina 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Ozgen 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Danilina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 P. Ozgen 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 A. Danilina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-3 → 0-4 P. Ozgen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Ozgen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sparta Court A – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Harmony Tan vs Chihiro Muramatsu



WTA Prague 125K Harmony Tan Harmony Tan 0 6 3 1 Chihiro Muramatsu • Chihiro Muramatsu 0 4 6 5 Vincitore: C. MURAMATSU per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Muramatsu 1-5 H. Tan 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Tan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Muramatsu 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-5 → 3-6 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Muramatsu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 H. Tan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Muramatsu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 H. Tan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Tan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Muramatsu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Muramatsu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 C. Muramatsu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 C. Muramatsu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 H. Tan 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Tan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [30] Renata Zarazua vs Reka-Luca Jani



WTA Prague 125K Renata Zarazua [30] Renata Zarazua [30] 6 6 Reka-Luca Jani Reka-Luca Jani 4 3 Vincitore: R. ZARAZUA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Jani 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Jani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Jani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Jani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 R. Jani 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Jani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Jani 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Jani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Jani 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Jani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [29] Bibiane Schoofs vs Katharina Gerlach



WTA Prague 125K Bibiane Schoofs [29] Bibiane Schoofs [29] 6 6 Katharina Gerlach Katharina Gerlach 2 0 Vincitore: B. SCHOOFS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 K. Gerlach 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Gerlach 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-0 → 2-0 K. Gerlach 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Gerlach 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 5-1 K. Gerlach 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-0 → 4-1 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-0 → 4-0 K. Gerlach 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 B. Schoofs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Gerlach 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

4. Lara Salden vs Richel Hogenkamp



WTA Prague 125K Lara Salden Lara Salden A 1 Richel Hogenkamp • Richel Hogenkamp 40 0 Palla break Doppio fallo n.1 per R. H Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 L. Salden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

I.CLTK Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Leonie Kung vs Ana Sofia Sánchez



WTA Prague 125K Leonie Kung [4] Leonie Kung [4] 6 6 Ana Sofia Sánchez Ana Sofia Sánchez 3 4 Vincitore: L. KUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sofia Sánchez 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 L. Kung 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 A. Sofia Sánchez 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Kung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Sofia Sánchez A-40 2-3 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

2. [7] Martina Trevisan vs Diane Parry (non prima ore: 11:00)



WTA Prague 125K Martina Trevisan [7] Martina Trevisan [7] 2 6 6 Diane Parry Diane Parry 6 3 1 Vincitore: M. TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Parry 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Parry 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Parry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Trevisan 1-3 D. Parry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Parry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 D. Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 1-4 D. Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1

3. Tena Lukas vs [8] Giulia Gatto-Monticone



WTA Prague 125K Tena Lukas Tena Lukas 3 3 Giulia Gatto-Monticone [8] Giulia Gatto-Monticone [8] 6 6 Vincitore: G. GATTO-MONTICONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 T. Lukas 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Lukas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 T. Lukas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Lukas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Lukas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 T. Lukas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Lukas 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 T. Lukas 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Lukas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Ulrikke Eikeri / Catherine Harrison vs [7] Lidziya Marozava / Andreea Mitu



WTA Prague 125K Ulrikke Eikeri / Catherine Harrison Ulrikke Eikeri / Catherine Harrison 6 6 3 Lidziya Marozava / Andreea Mitu [7] Lidziya Marozava / Andreea Mitu [7] 4 7 10 Vincitori: MAROZAVA / MITU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 L. Marozava / Mitu 0-1 L. Marozava / Mitu 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 8-3 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Marozava / Mitu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 U. Eikeri / Harrison 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 L. Marozava / Mitu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 U. Eikeri / Harrison 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Marozava / Mitu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 U. Eikeri / Harrison 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Marozava / Mitu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 U. Eikeri / Harrison 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 L. Marozava / Mitu 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 U. Eikeri / Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Marozava / Mitu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 U. Eikeri / Harrison 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Marozava / Mitu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-4 → 6-4 U. Eikeri / Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Marozava / Mitu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 U. Eikeri / Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Marozava / Mitu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 U. Eikeri / Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 L. Marozava / Mitu 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 U. Eikeri / Harrison 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Marozava / Mitu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 U. Eikeri / Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. Ekaterine Gorgodze / Sofia Shapatava vs Sarah Beth Grey / Eden Silva



WTA Prague 125K Ekaterine Gorgodze / Sofia Shapatava Ekaterine Gorgodze / Sofia Shapatava 7 7 Sarah Beth Grey / Eden Silva Sarah Beth Grey / Eden Silva 5 6 Vincitori: GORGODZE / SHAPATAVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 E. Gorgodze / Shapatava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 S. Beth Grey / Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 E. Gorgodze / Shapatava 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Beth Grey / Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 E. Gorgodze / Shapatava 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 S. Beth Grey / Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Gorgodze / Shapatava 15-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Beth Grey / Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 E. Gorgodze / Shapatava 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 S. Beth Grey / Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 E. Gorgodze / Shapatava 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Beth Grey / Silva 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Gorgodze / Shapatava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 S. Beth Grey / Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 E. Gorgodze / Shapatava 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 S. Beth Grey / Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 E. Gorgodze / Shapatava 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Beth Grey / Silva 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 E. Gorgodze / Shapatava 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Beth Grey / Silva 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 E. Gorgodze / Shapatava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 S. Beth Grey / Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Gorgodze / Shapatava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 S. Beth Grey / Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

I.CLTK Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ivana Jorovic vs [16] Elena-Gabriela Ruse



WTA Prague 125K Ivana Jorovic Ivana Jorovic 6 6 Elena-Gabriela Ruse [16] Elena-Gabriela Ruse [16] 3 4 Vincitore: I. JOROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 5-4 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 1-2 → 2-2 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. Valentini Grammatikopoulou vs Nuria Parrizas Diaz (non prima ore: 11:00)



WTA Prague 125K Valentini Grammatikopoulou Valentini Grammatikopoulou 6 6 Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 4 1 Vincitore: V. GRAMMATIKOPOULOU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 df df 3-1 → 4-1 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [10] Irina Bara vs Seone Mendez



WTA Prague 125K Irina Bara [10] Irina Bara [10] 6 6 Seone Mendez Seone Mendez 3 0 Vincitore: I. BARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 I. Bara 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 S. Mendez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 I. Bara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Mendez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 I. Bara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Mendez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Bara 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Mendez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 I. Bara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 S. Mendez 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 I. Bara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Mendez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 I. Bara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Mendez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 I. Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

4. Anna Bondar / Tereza Mihalikova vs Ingrid Neel / Erin Routliffe



WTA Prague 125K Anna Bondar / Tereza Mihalikova Anna Bondar / Tereza Mihalikova 6 2 10 Ingrid Neel / Erin Routliffe Ingrid Neel / Erin Routliffe 1 6 7 Vincitori: BONDAR / MIHALIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 I. Neel / Routliffe 1-0 I. Neel / Routliffe 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Bondar / Mihalikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-5 → 2-6 I. Neel / Routliffe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Bondar / Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 I. Neel / Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Bondar / Mihalikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Neel / Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bondar / Mihalikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 I. Neel / Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Bondar / Mihalikova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-1 → 6-1 I. Neel / Routliffe 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 A. Bondar / Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 I. Neel / Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 A. Bondar / Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 I. Neel / Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Bondar / Mihalikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

I.CLTK Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jessica Pieri vs Daria Lopatetska



WTA Prague 125K Jessica Pieri Jessica Pieri 3 7 6 Daria Lopatetska Daria Lopatetska 6 6 4 Vincitore: J. PIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Lopatetska 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Lopatetska 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-4 → 3-4 J. Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Lopatetska 0-15 0-30 df 0-40 1-3 → 2-3 J. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Lopatetska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Lopatetska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Lopatetska 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Pieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Lopatetska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Lopatetska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 J. Pieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 D. Lopatetska 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-2 → 4-2 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Lopatetska 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. Pieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Lopatetska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Lopatetska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 D. Lopatetska 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 3-4 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 D. Lopatetska 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Pieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Lopatetska 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 D. Lopatetska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Elizabeth Halbauer vs Kathinka Von Deichmann (non prima ore: 11:00)



WTA Prague 125K Elizabeth Halbauer Elizabeth Halbauer 1 6 5 Kathinka Von Deichmann Kathinka Von Deichmann 6 2 7 Vincitore: K. VON DEICHMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 E. Halbauer 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 E. Halbauer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Halbauer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Halbauer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-2 → 2-2 E. Halbauer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Halbauer 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Halbauer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 E. Halbauer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 2-1 → 3-1 E. Halbauer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Halbauer 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 1-6 E. Halbauer 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Halbauer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Halbauer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Victoria Kan vs Marie Benoit



WTA Prague 125K Victoria Kan Victoria Kan 2 1 Marie Benoit Marie Benoit 6 6 Vincitore: M. BENOIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Kan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-5 → 1-6 M. Benoit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 1-4 → 1-5 V. Kan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Benoit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Kan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Benoit 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Kan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Kan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Benoit 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-5 → 1-5 V. Kan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Benoit 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 V. Kan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Kan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [26] Mariam Bolkvadze vs Maja Chwalinska



WTA Prague 125K Mariam Bolkvadze [26] Mariam Bolkvadze [26] 1 1 Maja Chwalinska Maja Chwalinska 6 6 Vincitore: M. CHWALINSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Bolkvadze 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-5 → 1-6 M. Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 1-5 M. Bolkvadze 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Bolkvadze 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 M. Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Bolkvadze 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Bolkvadze 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Bolkvadze 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Chwalinska 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I.CLTK Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [17] Mayar Sherif vs Dalma Galfi



WTA Prague 125K Mayar Sherif [17] Mayar Sherif [17] 6 6 6 Dalma Galfi Dalma Galfi 7 3 1 Vincitore: M. SHERIF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Galfi 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 D. Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 D. Galfi 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Galfi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 D. Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Galfi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 M. Sherif 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Galfi 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 D. Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Elitsa Kostova vs [31] Martina di Giuseppe (non prima ore: 11:00)



WTA Prague 125K Elitsa Kostova Elitsa Kostova 5 6 3 Martina Di Giuseppe [31] Martina Di Giuseppe [31] 7 3 6 Vincitore: M. DI GIUSEPPE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Kostova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-2 → 1-2 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Di Giuseppe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 E. Kostova 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Kostova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Kostova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Di Giuseppe 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Kostova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [27] Cagla Buyukakcay vs Gabriela Ce



WTA Prague 125K Cagla Buyukakcay [27] Cagla Buyukakcay [27] 40 4 6 3 Gabriela Ce • Gabriela Ce 40 6 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Ce 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-4 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Ce 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Ce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 G. Ce 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Ce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-1 → 6-1 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Ce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 G. Ce 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Ce 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Buyukakcay 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 G. Ce 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 C. Buyukakcay 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 G. Ce 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Buyukakcay 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Ce 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 G. Ce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Buyukakcay 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Ce 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [5] Dalila Jakupovic / Valeria Savinykh vs Jana Cepelova / Sara Errani