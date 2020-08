Bedene sfugge alla squalifica dopo aver colpito una delle poche persone in campo

Il tennista sloveno Aljaz Bedene è fuori dal Cincinnati Masters 1000 dopo aver perso da Daniil Medvedev, ma avrebbe potuto “lasciare la scena” prima.

Lo sloveno ha rischiato la squalifica diretta nella partita di martedì pomeriggio quando, nel secondo set, ha colpito il cameraman con la pallina in un gesto sconsiderato.

Successivamente, il supervisore del torneo è stato chiamato in campo in un momento in cui la possibilità che lo sloveno venisse squalificato era molto alta.

Però, dopo aver valutato le condizioni del cameraman in questione, ad Aljaz Bedene è stato dato solo un avvertimento per comportamento antisportivo e l’incontro è continuato fino alla fine dopo che Bedene siè scusato con il cameraman interessato.