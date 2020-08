Ufficiale: Novak Djokovic supererà Sampras come numero di settimane da n.1 del mondo il prossimo 21 settembre

Novak Djokovic è il numero uno della classifica mondiale e l’ATP ha confermato questo lunedì che diventerà, il prossimo 21 settembre, il secondo giocatore della storia del tennis con il maggior numero di settimane nella classifica ATP.

Il 33enne serbo, che è passato agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, ha visto Dominic Thiem perdere al secondo turno e, con questo risultato si è garantito che lascerà New York in testa al ranking, indipendentemente da quello che succederà nel Grand Slam, e che non potrà perdere la sua posizione dopo il Masters 1000 di Roma.

Attualmente con 283 settimane in testa alla classifica mondiale, Djokovic ne ha già garantite altre quattro, quindi raggiungerà 287 settimane e supererà Pete Sampras. Anche Roger Federer, leader con 310, è alla portata di Djokovic nei prossimi mesi.