Naomi Osaka, ex n.1 del mondo e l’imbarazzo di fare una brutta figura nel doppio misto

Naomi Osaka, ex numero uno al mondo, ha confessato questo mercoledì sui social network il suo desiderio di giocare il doppio misto. Non potrà farlo agli US Open, che non avranno questa variante, ma il Roland Garros avrà questa opportunità, anche se ha paura di fare brutta figura.

“Voglio iniziare a giocare il doppio misto, ma sono una giocatrice di doppio talmente scarsa che penso che passerei il tempo a scusarmi ed a essere in imbarazzo”, ha confessato su Twitter. Avremo quindi un doppio olimpico con Kei Nishikori a Tokyo nel 2021?