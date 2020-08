Johanna Konta rivela il suo “viaggio” per arrivare a Lexington

Johanna Konta, una delle figure principali del WTA di Lexington, che questa settimana torna in campo dopo 5 mesi, ha rivelato questa domenica il modo in cui ha deciso di fare il suo viaggio da Londra.

La britannica ha preferito viaggiare con l’aereo da Londra a Chicago e poi noleggiare un’auto e arrivare a Lexington in cinque ore. Poi, quando il suo torneo sarà finito, farà un nuovo viaggio in macchina a New York, questa volta di 11 ore.

L’obiettivo dell’ex top 5 mondiale è quello di trascorrere il minor tempo possibile negli aeroporti dove si è più esposti al virus.