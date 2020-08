WTA Palermo: Camila Giorgi esce di scena in semifinale. Finale tra Ferro e Kontaveit

Sarà tra Anett Kontaveit, n. 22 al mondo e testa di serie n. 4 del torneo, e Fiona Ferro, n. 53 del ranking WTA, la finale dei 31 Palermo Ladies Open, in programma domani alle ore 19.30 al Country Time Club.

La tennista francese, dopo aver eliminato Sara Errani, è riuscita ad avere la meglio in semifinale su Camila Giorgi con il punteggio di 2-6 6-2 7-5 in 2h06′. La tennista azzurra, al suo primo torneo su terra battuta a distanza di due anni dall’ultima volta (Roland Garros 2018), dopo dominato il primo set ha pagato la fatica accumulata nei match precedenti, subendo la rimonta della Ferro che centra così la seconda finale in carriera nel circuito WTA, sempre su terra battuta. Nonostante la sconfitta, per Camila Giorgi il bilancio del torneo resta positivo: lunedì guadagnerà 18 posizioni nel ranking WTA, passando da n. 89 a n. 71 al mondo.

L’avversaria della tennista transalpina sarà Anett Kontaveit che, nella prima semifinale disputata sul centrale del Country Time Club, ha battuto Petra Martic, non al meglio fisicamente per problemi alla coscia destra. Il match è durato un’ora e ventinove minuti, con la tennista estone che ha chiuso la partita con il punteggio di 6-2 6-4. “Sono molto contenta di essere in finale – ha spiegato Kontaveit – non mi aspettavo di vincere in così così poco tempo, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per battere Martic”.

Dieci anni dopo Kaia Kanepi (vincitrice della edizione 2010), un’altra tennista estone torna, quindi, in finale ai Palermo Ladies Open. Per Anett Kontaveit si tratta della sesta finale in carriera in un torneo WTA, la prima da Stoccarda 2019. Lunedì, nel ranking mondiale, salirà alla posizione n. 20, scavalcando Angelique Kerber e Maria Sakkari.