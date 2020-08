Rafael Nadal ed il dubbio sul torneo di Roma se la finale sarà disputata con l’inizio del Roland Garros

Rafael Nadal, numero due al mondo, sarà uno dei grandi assenti dagli US Open, dove non difenderà il titolo conquistato nel 2019. Lo spagnolo vuole giocare al Roland Garros, ma non sa ancora se gareggerà una o due settimane prima, quando gli unici due tornei disponibili saranno l’ATP 250 di Kitzbuhel e l’ATP Masters 1000 di Roma, che inizierà la settimana prima del Grand Slam francese.

“Non so se giocherò a Roma o no. Con la cancellazione di Madrid, l’ATP dovrà modificare il calendario e io aspetterò prima di prendere la mia decisione”, ha confessato il 34enne spagnolo, che andrà al Foro Italico se la finale del torneo romano non coinciderà con il giorno di partenza del Roland Garros (27 settembre).

Con la cancellazione di Madrid, ci sono due scenari sul tavolo: la possibilità che Kitzbuhel venga posticipato di una settimana, in linea con la settimana originale del torneo spagnolo, o l’estensione delle date di Roma, da una settimana a 10 giorni, con un tabellone di 96 giocatori?