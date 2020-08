Alexander Zverev conferma David Ferrer e giocherà gli Us Open

Il tennista tedesco Alexander Zverev ha parlato della ripresa del circuito professionistico e dichiara di essere pronto per gli US Open.

“Vediamo quando il circuito riprenderà. Torneremo a New York anche se gli Stati Uniti non sono il posto più sicuro per farlo. (…) Personalmente non ho paura, non vedo l’ora di partecipare agli US Open e di gareggiare di nuovo”.

Alexander Zverev ha parlato anche dei cambiamenti di superficie che possono avvenire in un tempo molto breve tra gli US Open e il Roland Garros:

“L’anno scorso ho avuto un cambio di superficie più difficile perché ho giocato sull’erba, sulla terra e poi sul veloce. Sono ancora molto giovane e, in questo senso, spero di adattarmi meglio degli altri”, rivela.

Zverev ha confermato che continuerà con David Ferrer almeno fino alla fine del 2020.

“Andiamo molto d’accordo e le nostre personalità sono molto simili”,.

Zverev ha anche detto che David Ferrer condividerà il lavoro con il padre di Zverev: “Sono due elementi molto importanti per me”.