Karl Budge: “La Nuova Zelanda potrebbe ospitare più eventi a gennaio”

Karl Budge, direttore del torneo di Auckland, ha parlato del futuro del tennis per la nuova stagione 2021 e dichiara che ci sono diversi scenari sul tavolo.

“C’è uno scenario in cui c’è la presenza del pubblico, ma ci sono ancora molte cose da valutare. Prima di tutto dobbiamo capire come sarà la situazione per quanto riguarda le misure sanitarie e quali restrizioni ci saranno quando arriveranno i tennisti. Tuttavia, penso a uno scenario in cui possiamo ospitare diversi tornei”.

Il direttore dell’Auckland ATP Karl Budge ha parlato anche del vantaggio del Paese:

“In questo scenario, sappiamo di avere un ambiente incredibilmente sicuro. Cosa può fare la Nuova Zelanda per fornire nuove soluzioni? Siamo molto emozionati per questa sfida e ci sono ancora molti discorsi in ballo per vedere se è possibile trascorrere “un’estate più lunga” in Nuova Zelanda. La sfida per noi sarà quella di consentire ai giocatori di tennis di andare in Australia”.