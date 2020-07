THE ROGER: Federer lancia la sua linea di scarpe in un giorno speciale (Video)

Roger Federer ha scelto il 17° anniversario del suo primo titolo del Grand Slam (Wimbledon 2003) per lanciare questo lunedì la sua linea di calzature, sviluppata negli ultimi mesi. The Roger” è il nome del sottomarchio lanciato in collaborazione con “On”, un’azienda svizzera che si è unita alla più grande figura sportiva del Paese per questo progetto.

“Non sono scarpe da tennis, ma scarpe da strada. È il tipo di scarpa che si può indossare ovunque. Almeno spero che accada. È comoda e possiamo indossarlo in qualsiasi momento”, ha confessato lo svizzero 38enne, che ha prodotto solo 1000 paia di scarpe di questa prima serie, che saranno vendute a sorteggio. Ogni paio di scarpe costerà, in media, 225 euro.

Va ricordato che Federer ha attualmente un contratto di abbigliamento con Uniqlo e un contratto di calzature con Nike e questi accordi non saranno interessati da questa nuova linea di calzature, in quanto Federer non realizzerà alcun tipo di scarpe per praticare il tennis.