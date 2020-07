Perugia – ZzzQuil Tennis Tour: Ancora finale per Lorenzo Sonego. Sconfitto in semifinale Gigante

Lorenzo Sonego è in finale per la seconda settimana consecutiva. Il numero 46 ATP, vincitore dei Campionati Italiani Assoluti di Todi, giunge all’ultimo atto del torneo di Perugia, seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour. La testa di serie numero 1 del tabellone maschile ha battuto in semifinale Carlos Taberner 6-4 6-4: “Sono molto contento, in campo mi sento a mio agio e sto tirando fuori il meglio di me. Mi diverto, vado tanto a rete e cerco di mettere in pratica tutto quello che proviamo in allenamento. Non era facile arrivare per la seconda settimana di fila in finale. Ora l’obiettivo è conquistare il titolo: ho voglia di vincere”.

Nell’altra semifinale Viktor Galovic spegne la straordinaria cavalcata di Matteo Gigante: il croato ha battuto la stellina romana con il punteggio di 6-1 1-6 6-2.

Sabato 4 luglio le finali: alle 13 la femminile Samsonova-Rubini, non prima delle 15 la maschile Sonego-Galovic.

Semifinali maschili

Lorenzo Sonego b. Carlos Taberner 6-4 6-4

Viktor Galovic b. Matteo Gigante 6-1 1-6 6-2