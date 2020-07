Perugia – ZzzQuil Tennis Tour: Anche Lorenzo Sonego in semifinale “Pensavo di essere stanco fisicamente, invece ho recuperato alla grande dopo gli ultimi match e le fatiche della settimana di Todi”

Prosegue il cammino di Lorenzo Sonego al torneo di Perugia, seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour. Il numero 46 del mondo ha battuto Raul Brancaccio 6-3 6-3 conquistando l’accesso alla semifinale: “Pensavo di essere stanco fisicamente, invece ho recuperato alla grande dopo gli ultimi match e le fatiche della settimana di Todi (in cui ha vinto i Campionati Italiani Assoluti, ndr). Sto bene, in campo mi diverto e vivo serenamente gli allenamenti e le partite. Mi sento carico per continuare a far bene qui e guardo con fiducia i prossimi tornei”.

Sorpresa della serata il successo di Viktor Galovic ai danni di Pablo Andujar con il punteggio di 6-3 6-4: esce di scena, dunque, la testa di serie numero 2 del tabellone. Bene Carlos Taberner, giustiziere di Lorenzo Giustino per 6-4 3-6 6-2.

Gli ultimi risultati di giovedì 2 luglio

Quarti di finale maschili

Viktor Galovic b. Pablo Andujar 6-3 6-4

Carlos Taberner b. Lorenzo Giustino 6-4 3-6 6-2

Lorenzo Sonego b. Raul Brancaccio 6-3 6-3