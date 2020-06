Belinda Bencic ed il dubbio Us Open

La partecipazione di Belinda Bencic ai prossimi US Open è in dubbio. La tennista vuole infatti osservare come evolverà la situazione sanitaria legata al coronavirus prima di prendere una decisione. “Un atleta non può stare 18 ore in hotel e poi fornire una prestazione soddisfacente capisco però quanto sia importante per le giocatrici meno quotate poter ritornare alle competizioni. Occorre poter scaricare la tensione mentale”.

Ricordiamo che Il torneo, previsto senza spettatori e con rigide norme, dovrebbe prendere il via il 31 agosto a New York. La ripresa del circuito WTA scatterà invece il 3 agosto a Palermo.