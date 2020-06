Battle of the Brits 2020: Andy Murray in semifinale. Domani sfiderà Evans

Andy Murray, ex leader mondiale, ha confermato questo giovedì il suo passaggio alle semifinali della ‘Battle of te Brits’, un torneo di esibizione che sta riunendo a Londra alcuni dei migliori giocatori britannici del momento.

Recuperato dall’infortunio all’anca, che lo ha costretto a perdere, tra gli altri tornei, gli Australian Open, il due volte campione olimpico e vincitore di tre tornei del Grande Slam, ha sconfitto il connazionale James Ward, 6-3 e 7-5, in una partita in cui ha nuovamente mostrato un tennis eccellente per un tennista che non giocava un match prima di questa esibizione dallo scorso mese di novembre.

Domani sfiderà in semifinale Daniel Evans. Oggi si disputerà, invece, l’ultima giornata della prima fase.

Battle of the Brits 2020 (Great Britain) – Risultati di ieri



Battle of the Brits Jubb P. Jubb P. 6 6 10 Peniston R. Peniston R. 2 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Peniston R. 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 3-8 4-8 4-9 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Jubb P. 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 8-2 8-3 8-4 9-4 9-5 9-6 6-7 Peniston R. 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-6 → 6-7 Peniston R. 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Jubb P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Peniston R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jubb P. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jubb P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 4-3 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jubb P. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Peniston R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jubb P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Peniston R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jubb P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Peniston R. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Jubb P. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Peniston R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Jubb P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Peniston R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jubb P. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Peniston R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jubb P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Battle of the Brits Evans D. Evans D. 6 6 Norrie C. Norrie C. 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3