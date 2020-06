Coronavirus: cancellate le tappe dell’Adria Tour previste a Banja Luka e Sarajevo

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram del torneo, gli organizzatori dell’Adria Tour hanno reso nota la cancellazione delle tappe di Banja Luka e Sarajevo, in programma nelle prossime settimane, a causa della positività al COVID-19 da parte di tre partecipanti (Novak Djokovic, Borna Coric e Grigor Dimitrov): “Dopo un meeting con tutti i membri del Comitato Organizzativo, si è deciso che il torneo non potrà continuare e dunque le tappe di Banja Luka e Sarajevo non si svolgeranno“.

“Siamo dispiaciuti di dover cancellare i prossimi eventi; a causa di quanto accaduto negli ultimi giorni, abbiamo deciso che la cosa più importante da fare in questo momento è stabilizzare la situazione epidemiologica“, ha dichiarato Djordje Djokovic, il direttore del torneo. “Ringraziamo tutti i partecipanti, tutti coloro che hanno lavorato duramente per preparare gli eventi che sfortunatamente non avranno luogo: speriamo di poter tornare non appena le condizioni ce lo consentiranno. Ora continueremo a supportare tutti quelli che sono risultati positivi al COVID-19, ne approfitto per augurare loro una pronta e rapida guarigione“, ha concluso.