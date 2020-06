Ufficiale: le qualificazioni del Roland Garros inizieranno il 21 settembre. Finale maschile fissata all’11 ottobre

Emergono sempre maggiori dettagli, col passare delle ore e dei giorni, su quello che sarà il calendario del circuito internazionale alla ripresa delle attività : i tornei ATP riprenderanno dal 14 agosto (il primo evento in programma sarà l’ATP 500 di Washington) mentre il primo torneo femminile sarà il Palermo Ladies Open, fissato a partire dal 3 agosto.

Tramite il proprio sito ufficiale, gli organizzatori del Roland Garros hanno confermato le date in cui avrà luogo l’edizione 2020 del Major transalpino: le qualificazioni avranno inizio il 21 settembre 2020, l’evento si concluderà l’11 ottobre con la disputa della finale maschile (per il 10 ottobre, invece, è prevista, come da tradizione, la finalissima dell’evento femminile). “La Federazione Francese di Tennis sta lavorando a stretto contatto con il Governo per preparare la manifestazione nel miglior modo possibile. Si cercheranno di garantire le condizioni ideali per la salute e la sicurezza di tutti i presenti. Saranno considerate tutte le opzioni possibili e saranno suscettibili di alcuni cambiamenti“, si legge nella nota.