Novak Djokovic è stato vicino ad un giocatore di basket positivo al COVID-19

Novak Djokovic è sotto tiro nel suo Paese da qualche giorno, soprattutto da una parte del paese che vorrebbe maggiori misure sul coronavirus e sulle misure di deconfinamento approvate dal governo serbo che hanno trasmesso un senso di quasi totale normalità ai cittadini del Paese.

Oltre a promuovere un torneo di esibizione con la presenza di tennisti internazionali e circa quattromila persone al giorno (e nessuna distanza sociale o mascherine) tra gli spalti, il numero uno del mondo è stato anche in una discoteca dopo il torneo fino a tarda notte e questo lunedì si è saputo che ha partecipato la scorsa settimana ad un incontro di basket che ha registrato un giocatore infettato dal COVID-19.

Nikola Jankovic è risultato positivo in un incontro per dare l’addio allo storico allenatore Dejan Milojević e Novak Djokovic non ha voluto mancare per salutare l’allenatore. Durante la partita, il tennista era vicino a Jankovic e ha ricevuto in regalo una maglia.

Secondo quanto riportato dalla stampa serba, Jankovic ha dichiarato che, pur essendo risultato positivo, non aveva sintomi della malattia e ha eseguito i test solo perché obbligato.