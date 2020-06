Ultimate Tennis Challenge: tutto ciò che devi sapere sul (rivoluzionario?) torneo di Mouratoglou

Sabato prenderà il via l’Ultimate Tennis Showdown, un torneo di esibizione che durerà per cinque fine settimana e che si preannuncia assolutamente innovativo, non solo nel format competitivo, ma anche nel sistema di punteggio di ciascuno degli incontri.

Partecipanti

Dominic THIEM, Austria, ATP n. 3

Stefanos TSITSIPAS, Grecia, ATP n. 6

Matteo BERRETTINI, Italia, ATP n. 8

David GOFFIN, Belgio, ATP n. 10

Benoit PAIRE, Francia, ATP n. 22

Richard GASQUET, Francia, ATP n. 50

Feliciano LOPEZ, Spagna, ATP n. 56

Lucas POUILLE, Francia, ATP n. 58

Alexei POPYRIN, Australia, ATP n. 103

Dustin BROWN, Germania, ATP n. 239

Date

1 ° Giornata (13 giugno)

2 ° Giornata (14 giugno)

3 ° Giornata (20 giugno)

4 ° Giornata (21 giugno)

5 ° Giornata (27 giugno)

6 ° Giornata (28 giugno)

7 ° Giornata (4 luglio)

8 ° Giornata (5 luglio)

9 ° giorno (11 luglio)

Quarti di finale, semifinali e finali (12 luglio)

FORMAT COMPETIZIONE

– Ciascuno dei 10 giocatori affronterà gli altri nelle prime 9 giornate;

– I primi due classificati nella prima fase andranno direttamente alle semifinali, mentre i giocatori classificati tra il 3 ° e il 6 ° posto giocheranno i quarti di finale;

– I quarti di finale, le semifinali e le finali si giocheranno nello stesso giorno.

Lo svolgimento delle partite

– Le partite si disputeranno in quattro tempi da 10 minuti.

La struttura è simile a quella di una partita di basket, con quattro tempi da dieci minuti ciascuno intervallati da due minuti di pausa, con la differenza che ogni tempo avrà un vincitore: il tennista che ha totalizzato più punti nei 10 minuti di partita.

Il punteggio sarà contato in maniera normale (1-2-3), senza la caratteristica progressione del tennis 15-30-40.

Il tennista che si aggiudica il maggior numero di ‘tempi’ si aggiudicherà la partita.

In caso di parità si disputerà un quinto tempo di spareggio.

Anche in caso di 3-0 si procederà con la disputa dell’ultimo quarto, a beneficio del ‘quoziente quarti’ per le classifiche.