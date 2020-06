Kremlin Cup, torneo combined, potrebbe cambiare sede e forse anche le date

Il torneo più importante in Russia, il Kremlin Cup che si disputa nel palazzetto del ghiaccio di Krylatskoye dal 2019 a causa della vendita ed attuale ristrutturazione che terminerà nel 2023 della precedente sede lo stadio olimpico di Mosca (Olimpijskij), probabilmente dovrà cambiare ancora una volta sede, dato che al momento la sede multi-funzionale è adibita a temporaneo ospedale, com’era avvenuto per lo stadio dell’US Open negli USA.

Fra le varie opzioni che si stanno valutando, c’è anche la possiblità che il torneo “combined” sia diviso e disputato in differenti date per le due metà maschile e femminile, la prima volta dal 1999.

Il torneo è in calendario per il 19 Ottobre prossimo in attesa di conferma a breve della programmazione del resto della stagione tennistica.

