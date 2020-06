Il torneo WTA del Lussemburgo getta la spugna cancellando il torneo nel 2020: “Non possiamo rispettare le raccomandazioni dellA WTA”

Il torneo WTA International del Lussemburgo, uno dei tornei che si disputano nell’ultima settimana della stagione WTA- – questo venerdì ha annunciato la sua sorprendente cancellazione, anche se siamo ancora a 4 mesi dall’inizio della manifestazione

In una dichiarazione, l’organizzazione ha affermato che non sono in grado di rispettare le raccomandazioni che la WTA ha inviato ai tornei per condurre i test in sicurezza. Queste raccomandazioni e nuove regole non sono ancora stare rese pubbliche.