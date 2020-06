Ultimate Tennis Showdown: Si compone il “cast”

Richard Gasquet, ex top 10, è un altro tennista che ha confermato la partecipazione per l’Ultimate Tennis Showdown, torneo di esibizione che si terrà questo mese (il 13 giugno) nell’accademia di Patrick Mouratoglou, in Francia.

Gasquet si unisce ad un cast che avrà la presenza anche del belga David Goffin , numero 10 ATP, del francese Lucas Pouille (ex top 10), della giovane stella canadese Felix Auger Aliassime, dello showman tedesco Dustin Brown e del giovane australiano Alexy Popiryn, che si allena all’Accademia.

L’evento, che vedrà la partecipazione di 10 tennisti, ha anche promesso di annunciare altri tre top ten nei prossimi giorni, con Stefanos Tsitsipas (giocatore dell’Accademia), Daniil Medvedev (che vive nel sud della Francia) e Alexander Zverev in pole position.