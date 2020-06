Ripresa degli incontri. L’ATP dà appuntamento al 10 Giugno

Il giornale spagnolo Marca ha appena comunicato che l’ATP ha inviato, secondo le loro fonti, una mail a tutti i tennisti in cui li convoca ad una conferenza sulla piattaforma zoom per il 10 Giugno alle ore 16:00 (orario locale), per comunicazioni sulla programmazione e ripresa degli incontri di tennis.

Si saprà quindi per quella data quando e con quale calendario proseguirà la stagione interrotta.

Gli allenatori sono stati convocati per il 18 Giugno per dare loro disposizioni sulle modalità e le regole della de-escalation a cui attenersi.

Un Grazie a Mandrake