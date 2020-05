Diego Schwartzman vorrebbe avere il servizio di Federer e poi sul fondo dei giocatori ATP: ” Mi costa dare i miei soldi. Preferisco offrirne alcuni agli allenatori del mio paese in difficoltà piuttosto che ad un top 300 della Georgia”

Diego Schwartzman, attualmente al 13 ° posto nella classifica mondiale e con lo status di numero 1 argentino, ha alcune caratteristiche uniche nel suo gioco, ma se potesse vorrebe rubarne una ad un altro tennista.

“E’ il servizio di Federer. Non è il più veloce, ma è perfetto. Con quel servizio, può fare quello che vuole con la seconda palla e con il mio gioco di fondo penso che sarebbe l’ideale la battuta di Roger. Ha un comando incredibile che gli permette di fare ciò che vuole ”, ha confessato l’argentino.

El Peque è anche un po ‘scettico riguardo al Fondo di supporto del giocatore, ampiamente criticato dal suo amico Dominic Thiem. “Ho molte informazioni sull’argomento, ho parlato con il Presidente dell’ATP e, sebbene l’idea sia buona, ci sono alcuni problemi che devono essere rivisti, in quanto vi sono giocatori tra i primi 200 che hanno situazioni economiche confortevoli per motivi familiari. Mi costa dare i miei soldi. Preferisco offrirne alcuni agli allenatori del mio paese in difficoltà piuttosto che ad un top 300 della Georgia”.