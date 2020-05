Pohar Prezidenta CTS (Repubblica Ceca): Finale tra Muchova e Petra Kvitova

Sarà tra Petra Kvitova e Karolina Muchova la finale del torneo di esibizione Pohar Prezidenta in corso di svolgimento a Praga.

La Muchova ha sconfitto nella prima semifinale in tre set la Strycova, invece la Kvitova si è imposta per 75 64 sulla Siniakova.

ESIBIZIONE – DONNE: O pohar prezidenta CTS (Repubblica Ceca), cemento – Semifinali

Strycova B. (Cze) – Muchova K. (Cze) 16 64 6-10

Kvitova P. (Cze) – Siniakova K. (Cze) 75 64