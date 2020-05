Taylor Fritz collaborerà con un’azienda di videogiochi

Il giovane tennista nordamericano Taylor Fritz ha rilasciato un’intervista all’ATP, dove ha parlato del mondo dei videogiochi e dell’impatto che hanno sulla sua vita ora che ha accettato di collaborare con un’azienda del settore chiamata ReTKG Global.

“Ho sempre pensato che il mercato dei videogiochi sarebbe stato qualcosa di molto importante e, in quel senso, ho sempre pensato che non ci sarebbe stato un mercato migliore di questo. L’occasione si è presentata e, in tal senso, ho accettato di collaborare ”.

Taylor Fritz rivela anche chi sono, per lui, i migliori nel mondo dei videogiochi tra i tennisti del circuito:

“Kyrgios è uno dei migliori giocatori del circuito. È molto bravo a giocare a Call of Duty e FIFA. Anche Jack Sock è molto bravo, ma a Fortnite ”, ha sottolineato.