Dominic Thiem tira dritto: “Non cambio una virgola di quello che ho detto. Voglio decidere io chi aiutare. Ho aiutato molti tennisti prima del Coronavirus. Non dirò i nomi perché non voglio farmi pubblicità. Una donazione è qualcosa di privato”

Dominic Thiem, numero tre della classifica mondiale, è stato ampiamente criticato da alcuni dei suoi compagni di circuito per essersi rifiutato di contribuire con i suoi soldi (gli sono stati chiesti 30.000 euro) all’ATP Tour Players Fund. L’austriaco, 26 anni, non cambia di una virgola la sua posizione di principio e afferma di essere pronto ad affrontare tutte le critiche.

“Non cambio una virgola di quello che ho detto. Le persone preferiscono leggere solo il titolo e non capire cosa significasse il resto. Ho detto fin dall’inizio che ci sono molti tennisti che hanno bisogno e meritano aiuto, ma ci sono anche altri tennisti che giocano i Futures e che conducono una buona vita e che non sono al livello superiore perché non lavorano per arrivare a questo obiettivo. Voglio decidere io chi aiutare. Ho aiutato molti tennisti prima del Coronavirus. Non dirò i nomi perché non voglio farmi pubblicità. Una donazione è qualcosa di privato, che viene dal cuore. Non dovrebbe essere imposta. Mensilmente aiuto delle associazioni che danno una mano alle persone e gli animali, progetti di cui penso abbiamo tutti bisogno “, ha confessato in un’intervista a” Der Standard “.

Thiem afferma di non essere preoccupato per le critiche a cui è sottoposto in questi giorni: “Ho ricevuto spesso questi trattamenti dopo aver perso degli incontri. Devi riuscire ad affrontarlo quando sei un atleta del mio livello ”.