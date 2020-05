La Federazione Neozelandese lancia la “Premier League”: presenti Norrie e McLachlan

La Federazione Neozelandese di Tennis, in comune accordo con la Lavie Tennis Academy di Auckland, ha annunciato nella mattinata odierna la creazione di un torneo d’esibizione dal nome “Premier League”, il cui inizio è fissato per mercoledì 3 giugno 2020. Sarà la prima manifestazione tennistica in terra neozelandese: vi parteciperanno anche alcuni volti noti del circuito professionistico, su tutti spiccano i nomi del britannico Cameron Norrie (attuale numero 77 della classifica ATP in singolare) e il giapponese Ben McLachlan (attuale numero 58 della classifica ATP in doppio).

Ai nastri di partenza ci saranno ventiquattro giocatori, tra cui alcuni membri del team neozelandese di Coppa Davis (Artem Sitak, Rubin Statham, Ajeet Rai e Finn Tearney), divisi in tre squadre da otto tennisti ciascuna: in totale si disputeranno 112 partite, visibili in diretta tv in Nuova Zelanda sui canali Sky Sport oppure sul canale YouTube “Sky Sport Next”. L’evento durerà tre settimane, nei prossimi giorni la Federazione renderà noto il programma ufficiale.