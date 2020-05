Nikoloz Basilashvili si dichiara innocente. Tante diatribe già in passato tra le famiglie

Nikoloz Basilashvili, 28 anni, si è difeso ieri in una dichiarazione dopo essere stato arrestato venerdì per violenza domestica dopo la denuncia della sua ex moglie, Neka, da cui ha divorziato negli ultimi mesi e con il quale ha il suo unico figlio, Lukas.

Il georgiano, numero 27 nella classifica mondiale, non ha voluto fare importanti considerazioni sul caso, ma si dichiara innocente. “Sono innocente e credo che lo dimostrerò in tribunale con l’aiuto dei miei avvocati. La relazione speciale che ho con mio figlio significa che non ho nulla da dire su sua madre, poiché lei è la madre del mio unico figlio e ho rispetto per lei. In tribunale difenderò ciò che considero la verità. Per me questa è la mia priorità e non voglio fare del male a mio figlio”.

Nel frattempo, la famiglia di Basilashvili ha accusato l’ex moglie del tennista di diffamazione costante negli ultimi mesi con l’obiettivo di danneggiare la famiglia e la carriera del suo ex marito. In un messaggio pubblicato sulla stampa del paese, i genitori di Nikoloz accusano Neka di aver invaso la proprietà della famiglia di Basilashvili senza autorizzazione e negano che ci sia stata violenza.

L’ex moglie di Basilashvili, che in passato aveva anche presentato una denuncia per presunta violenza della madre dell’ex marito contro suo nipote, ha spiegato la situazione all’uscita dal tribunale. “Non ho idea del perché abbiano provato a picchiarmi. Sono andato a prendere mio figlio come al solito e il padre di Nikoloz mi stava aspettando con un coltello ”, ha accusato.

Va ricordato che il padre di Basilashvili ha già un ordine restrittivo dalla sua ex nuora.