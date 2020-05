Il tennis riparte con le esibizioni. Dal 23 Giugno a Charleston torneo con 16 giocatrici WTA. Presentianche Azarenka, Keys, Andreescu e Puig

La voglia di tennis sta esplodendo in tutto il mondo, non sarà facile per WTA ed ATP tenere a bada il movimento fino ad Agosto.

L’ultimo evento annunciato è piuttosto importante e corposo: a Charleston si terrà dal 23 Giugno il Credit Bank Invitational con 16 giocatrici di primissimo livello: Andreescu, Keys, Azarenka, Puig, Collins, Riske, Tomljanovic e l’immancabile Eugenie Bouchard.

Praticamente un Premier.

Un Grazie a Carl