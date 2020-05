Toni Nadal: “Sfruttiamo il momento per crescere. Il migliore? Se non fossi lo zio di Rafa, vorrei vincesse sempre Federer”

Il tennis sta lentamente ripartendo, tra allenamenti e iniziative nazionali. Siamo ancora estremamente lontani da una ripresa dell’attività internazionale, ma almeno qualcosa si muove. Fortunatamente in diversi paesi i numeri della pandemia stanno migliorando: meno nuovi contagi e ricoveri ospedalieri, il conto dei guariti sta salendo costantemente. Così club e accademie hanno riaperto le porte, anche in Spagna.

Hanno fatto il giro del mondo le foto di “zio” Toni Nadal in campo nella sua Maiorca con racchetta e mascherina, alla ripresa delle operazioni. Ha rilasciato anche qualche dichiarazione ai media, incluso una chiacchierata nel programma “Player’s cut”, in cui si è soffermato brevemente sulla grande rivalità a tre Rafa – Roger – Novak.

“La mia opinione è che Roger Federer debba essere considerato il miglior tennista di tutti i tempi. Credo che sia Rafa che Rod Laver siano molti vicini, ma in questo momento Roger resta il migliore. Lo svizzero è un tennista meraviglioso, mi incanta il suo stile di gioco perché è sia elegante che efficace. Devo riconoscere che se io non fossi lo zio di Rafa, vorrei che Federer vincesse tutte le partite che gioca“. Una dichiarazione forse sorprendente, ma che rende merito allo storico coach di Rafa e oggi direttore dell’accademia che porta il nome del “super-nipote”. Ha poi sottolineato come “per noi incontrare Novak è sempre stato più difficile che giocare contro Roger, perché contro Roger abbiamo un piano tattico molto preciso ed efficace, con Rafa bravissimo nell’applicarlo con successo; al contrario contro Novak è più difficile, a volte non trovi buchi nel suo tennis”. Infatti Nadal è in vantaggio negli scontri diretti vs. Federer, mentre è in svantaggio in quelli vs. Djokovic.

Relativamente alla situazione che stiamo vivendo, Toni ha parlato in un video pubblicato sul canale della Rafa Nadal Academy: “Il mondo del tennis sta vivendo una situazione straordinaria, in questo periodo non ci sono tornei, i ragazzi non possono disputare tornei giovanili, e i Pro nemmeno. Nessuno ancora può competere, però almeno possiamo ricominciare ad allenarci. Sembra probabile che non si potrà disputare tornei per diversi mesi, così dobbiamo sfruttare questo periodo di tempo per migliorare e, quando tornerà la normalità ed i tornei, presentarci in partita nelle migliori condizioni possibili, migliorati. Non dobbiamo sprecare questa fase, può essere utile, nonostante la difficoltà”. E difficile è anche stare in campo… “Evidentemente è più comodo stare in campo senza maschera, però ormai… ho una certa età, è giusto che tuteli la mia salute e allo stesso tempo tutelare quella dei ragazzi, per questo motivo è giusto mettersela, continuerò a farlo finché questa emergenza non sarà terminata. In questa fase è fondamentale diminuire il numero dei contagi, spero che tutti si comportino bene e aiutino nel raggiungere l’obiettivo per uscire da questa situazione”.

Marco Mazzoni