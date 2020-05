Fabio Fognini non può confermare la presenza a Todi nei Campionati Italiani assoluti: ” È una bellissima e lodevole iniziativa, ma al momento non posso confermare la mia presenza a Todi”

MEF Tennis Events informa che, al momento, Fabio Fognini non può confermare la presenza ai Campionati Italiani Assoluti, in programma al Tennis Club Todi 1971 dal 15 giugno. “I Campionati Italiani Assoluti rappresentano la ripartenza del tennis in Italia – afferma il numero 11 della classifica ATP -. È una bellissima e lodevole iniziativa, ma al momento non posso confermare la mia presenza a Todi”.

La carica azzurra – In attesa di ulteriori novità, si fa largo l’entusiasmo di numerosi giocatori azzurri, desiderosi di tornare in campo per competere il prima possibile. Svariati grandi atleti del nostro tennis hanno palesato la volontà di partecipare: il MEF Tennis Tour si prepara a regalare spettacolo.