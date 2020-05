L’Approfondimento – Emergenza Coronavirus: Parla il Direttore del torneo Masters 1000 di Shanghai “A settembre decideremo sul torneo. Il problema maggiore potranno essere le restrizioni dei viaggi”

Il direttore del torneo Masters 1000 di Shanghai Michael Luevano ha parlato a Tennis Majors delle sue aspettative per il torneo che si dovrebbe svolgere nel 2020.

“Il torneo di Shanghai, è in una posizione ideale in questo momento della pandemia. Il problema saranno le restrizioni di viaggio che potrebbero esserci ancora in vigore in quel momento, il che influenzerebbe chiaramente i giocatori che forse non potranno raggiungere la Cina senza essere potenzialmente messi in quarantena. Stiamo esplorando diverse opzioni, ma l’ultima parola e la decisione finale non saranno le nostre. Sarà il governo e saranno loro a decidere se ci sarà il torneo o se si giocherà a porte chiuse”.

Il direttore della competizione cinese indica anche una data per definire cosa fare con l’edizione 2020: “Penso che dovremmo prendere una decisione, almeno, per la fine di agosto o all’inizio di settembre. Naturalmente, anche l’ATP deve rivelare la sua posizione, ma alla fine è il governo che deciderà. (…) Se il torneo non si svolgerà quest’anno, saremo pronti per il 2021 e questa situazione (coronavirus) avrà un impatto minimo su di noi. (…) Penso che anche il circuito come è attualmente in calendario sopravviverà. La principale fonte di entrate sono le finals ATP. Se riusciranno a organizzare l’evento, ci saranno pochi problemi. Altrimenti, dovranno esserci cambiamenti nel modello di business ”, rivela.

Luevano rivela anche una soluzione diversa per far si che il torneo si disputi già quest’anno: “Siamo pronti a fare un grande sforzo per i nostri interessi, per ATP, per la città di Shanghai e per i nostri fan. Sono un grande ottimista. Bisogna rimanere motivati. È ancora troppo presto per vedere cosa succederà in futuro. Potremmo giocare il torneo anche dopo ottobre, se sarà necessario per far svolgere il torneo nel 2020. ”