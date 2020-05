Novak Djokovic e Maria Sharapova: Aneddoti curiosi. Djokovic sbronzo prima di una partita (Video)

Confidenze tra Novak Djokovic e Maria Sharapova in una diretta Instagram avvenuta ieri.

Djokovic in campo con i postumi di una sbronza e a cena, in un tête-a-tête, con Maria Sharapova. Sono due curiosi episodi emersi dalla diretta Instagram nella quale il serbo e l’ex numero uno russa si sono lasciati un po’ andare, offrendo al loro pubblico racconti decisamente inconsueti.

Si parte dal primo incontro. “Me lo ricordo bene – ha spiegato Sharapova – ci siamo affrontati in un doppio misto di esibizione. Tu eri molto giovane, non so se avevi già vinto un torneo. Mi hai detto che se avessi perso sarei dovuta venire a cena con te, e così è stato. Siamo andati al ristorante giapponese, tu avevi una vecchia macchina fotografica e hai chiesto al cameriere di farci una foto”.

“Avevo vinto il mio primo Wimbledon (nel 2011) – ha invece preso a raccontare Djokovic – Ero salito in vetta alla classifica e stavo realizzando tutti i miei sogni. Sono andato da Londra in Svezia per il quarto di finale di Coppa Davis e non avrei dovuto giocare. Eravamo avanti 2-0 e così la sera ho fatto festa. Il giorno dopo, non so perché, mi sono ritrovato in campo e diciamo che non è che avessi una visione proprio pulita della pallina”.