Feliciano López parla della pandemia di coronavirus e del nuovo gioco virtuale

Feliciano López, 38 anni, è stato uno degli ospiti della trasmssione ‘Tennis United’ di questa settimana e ha raccontato come anche la sua famiglia non è sfuggita alla pandemia del nuovo coronavirus, che in Spagna ha già ucciso quasi 23.000 persone.

“Mia madre è un’infermiera e ha contratto il virus, ma fortunatamente ora sta meglio, si sente bene e si sta riprendendo”, ha dichiarato l’attuale numero 56 nella classifica mondiale, che è anche il direttore del torneo Masters 1000 di Madrid, che si sarebbe dovuto svolgere la prossima settimana.

López ha anche ricordato che la prossima settimana ci sarà un torneo virtuale a Madrid con la presenza di molte stelle. “Organizzeremo il torneo virtuale a Madrid e i giocatori sono entusiasti. Ci saranno 16 uomini e 16 donne, sarà molto divertente. Avremo una webcam, così i fan potranno vedere i giocatori ed il gioco allo stesso tempo. “