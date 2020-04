Roger Federer a 18 anni biondo e con la passione per il tennis (Video)

“Me lo ricordo come se fosse ieri”. Questo oòl messaggio scritto da Roger Federer sul suo profilo Facebook per commentare un’intervista del 1999, quando appena 18enne e con i capelli biondi poteva solo sognare i traguardi raggiunti in carriera.

È dura stare sul tour?

Sì lo è, principalmente fisicamente ma anche mentalmente. Qui ogni punto conta e non puoi permetterti di distrarti come tra gli Junior.

Il tuo giocatore preferito?

Pete Sampras e Stefan Edberg

E la tua tennista?

Hingis e… Kournikova.

Il tuo film preferito

Will Hunting e Stay

Il tuo attore preferito

Bruce Willis e Will Smith

Quale è il tuo segreto… l’allenamento?

No… cioè sono uno che si allena parecchio, ma soprattutto che lo fa in modo intenso. Il segreto però non lo so.

Ti piace giocare?

Certo! Adoro il tennis e le partite, le preferisco di sicuro all’allenamento.