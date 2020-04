Angelo Binaghi: “il tennis è lo sport più sicuro tra quelli diffusi nel nostro paese. Adesso continuiamo a lottare per la riprogrammazione degli Internazionali d’Italia che contiamo di fare in autunno”

Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, ha parlato nuovamente della ripartenza del tennis: “L’obiettivo più importante è riuscire a far capire al Governo che, per le sue caratteristiche intrinseche e per le ulteriori precauzioni che potremo prendere, il tennis è lo sport più sicuro tra quelli diffusi nel nostro paese.

Questo deve servirci per poter partire per primi, ma potrà essere anche un grosso vantaggio competitivo.”

“La situazione che stiamo vivendo è molto difficile, ma per tanti aspetti è simile a quella che abbiamo dovuto affrontare tanti anni fa, quando a tennis non voleva più giocare nessuno, i campi venivano trasformati in campi da calcetto, non avevamo risultati, non avevamo soldi e soprattutto la credibilità del nostro mondo era nulla e il nostro prodotto non aveva più alcun valore.

Ma questa volta non siamo soli perchè la riforma dello sport italiano ci consente di avere un Ministero dello Sport che tramite il suo braccio operativo, la Sport e Salute, sta mettendo in atto delle azioni che con il vecchio sistema ci saremmo sognati.”

“Da parte nostra abbiamo operato un enorme taglio dei costi dei progetti di sviluppo e abbiamo chiesto grandi sacrifici a tutta l’organizzazione federale. Perchè abbiamo pensato che senza le società, senza i nostri circoli, non ci può essere attività sportiva per i nostri giovani e non ci potrà essere lavoro per i nostri insegnanti.

Quindi abbiamo immediatamente provveduto a fare una prima manovra che prevede, non appena ci verrà concesso, la ripresa dell’attività a squadre, di ogni livello e di ogni grado, in maniera totalmente gratuita.”

“La stessa cosa per i giovani e per l’attività individuale. Adesso continuiamo a lottare per la riprogrammazione degli Internazionali d’Italia che contiamo di fare in autunno”.